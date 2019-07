Oschatz

18 000 Kinder und 17 heimatgeschichtliche Bücher – zwei unterschiedliche Zahlen, zwei völlig verschiedene Themen. Und doch gibt es einen Zusammenhang. Dr. Manfred Schollmeyer hat in seiner Zeit als Chefarzt der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung am Oschatzer Krankenhaus von 1974 bis 2004 bei der Geburt von etwa 18 00 Kindern geholfen. Außerdem veröffentlichte er insgesamt 17 heimatgeschichtliche Bücher mit Oschatzer Bezug. Am Dienstag feiert der Thalheimer seinen 80. Geburtstag.

Als Thüringer kam Schollmeyer am 17. Juli 1939 in Mühlhausen zur Welt. Nach einer Lehrausbildung als Stricker im VEB (Volkseigener Betrieb) „Mülana“ in Mühlhausen machte er sein Abitur an der ABF (Arbeiter- und Bauern-Fakultät) in Jena. In dieser Zeit inspirierte ihn sein Onkel, der in Jena Medizin studierte, es ihm gleich zu tun. Bei einem Praktikum in einer Frauenklinik war Manfred Schollmeyer von der Geburtshilfe beeindruckt. „Die Geburtshilfe ist die Sonnenseite dieses medizinischen Fachgebietes. Da wird man im Allgemeinen nur mit angenehmen Dingen konfrontiert“, erklärt er die Motivation für seine berufliche Laufbahn, die ihn schließlich 1974 als Chefarzt der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung an das Oschatzer Krankenhaus führte. In der Stadt ist er mit seiner Frau Sieglinde und den drei Kindern heimisch geworden. „Den Umzug habe ich keine Minute bereut, man wird dann halt Sachse“, sagt der geborene Thüringer.

Anfang der 90er Jahre wurde bei dem Wahl-Oschatzer die Leidenschaft für die Geschichte seiner Heimatstadt geweckt. „Ich habe Postkarten gesammelt und mich mit der Historie des Oschatzer Krankenhauses beschäftigt“, erzählt er. Die erste Veröffentlichung ließ nicht lange auf sich warten: „100 Jahre Oschatzer Krankenhaus in alten und neuen Bildern“. Insgesamt 17 heimatgeschichtliche Bücher hat der Thalheimer bisher veröffentlicht, die meisten als Mitglied des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins. Bestseller war das Buch „Oschatzer Ansichten. Cafés, Hotels, Gastwirtschaften, Kneipen und Spelunken“. Akribisch beschreibt Schollmeyer die Entwicklung der Gastronomie in Oschatz und den Ortsteilen – gewürzt mit amüsanten Anekdoten. „Das waren fünf Jahre Arbeit und hat einen Riesenspaß gemacht“, sagt der Heimatforscher, der mit verschiedenen Preisen geehrt wurde – unter anderen mit dem „Heimatpreis 2013 zur Pflege und Erhaltung der Geschichte der Region Torgau-Oschatz“.

Zu den Geburtstagsgratulanten von Manfred Schollmeyer wird am Dienstag auch Dana Bach zählen, die Vorsitzende des Oschatzer Geschichts- und Heimatvereins: „Am meisten schätze ich an ihm seine gründliche Recherche. Oberflächliches Forschen oder ein Abschreiben von vagen Quellen gibt es bei ihm nicht. Er geht immer an die Wurzel der Geschichte.“

Von Frank Hörügel