Der Oschatzer Leseadvent fällt nicht aus, wird aber anders

Oschatz

In diesem Jahr wird es erstmals eine Neuerung beim beliebten Leseadventskalender geben. „Abstandsregeln und Hygienekonzepte würden der Lesehütte auf dem Neumarkt in analoger Form ihren ganzen Zauber nehmen und so haben wir uns entschlossen, gemeinsam mit der Stadtbibliothek Oschatz eine virtuelle Lesehütte anzubieten“, so die Initiatorin Katja Dorschel. Somit lebt eine beliebte Tradition trotz Corona weiter.

Vorleser auf Videos

In der Stadtbibliothek wird es eine Lesehütte als Kulisse geben, in der die Vorleser ganz frei von Masken ihre Geschichten auf Video bannen – ohne Publikum, aber dennoch gemütlich. Die Videos werden dann vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag 17 Uhr hochgeladen auf dem Youtubekanal „ Oschatz liest vor“, der von Janett Rohnstock ins Leben gerufen wurde und schon während des Lockdowns im Frühjahr große Resonanz erfuhr. „Zwar fehlen uns so in diesem Jahr die realen Zuhörer, doch durch das Teilen und die Möglichkeit die Filme auch mehrmals anzusehen, gewinnen wir auch wieder etwas dazu“, so Katja Dorschel. Zudem bleibt die Uhrzeit gleich.

Mitstreiter gesucht

Gefilmt werden soll schon ab November, damit die Mitarbeiter der Bibliothek ausreichend Zeit zum Schneiden und Hochladen haben. Bevorzugt kommt dafür Mittwoch von 9 bis 16 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr in Frage, da zu diesen Zeiten ungestört gefilmt werden kann. „Bitte macht auch in diesem Jahr mit und unterstützt den Leseadvent mit weihnachtlichen Geschichten“, ruft Katja Dorschel bisherige und neue Vorleser auf.

Anmeldungen sind möglich in der Stadtbibliothek, bei „ Oschatz liest vor“ über die Facebookseite, bei Janett Rohnstock per Mail (schnetti.rohnstock@gmail.com) oder bei Katja Dorschel (katja.dorschel@evlks.de). Leser und Termine werden dann von den Initiatoren des Projekts koordiniert.

Von Christian Kunze