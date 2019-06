Oschatz

Die Tour „Der Osten rockt“ machte am Freitag in Oschatz auf der Festwiese Station. Hunderte Fans des Ostrocks, insbesondere von Puhdys-Legende Dieter Birr und von Goitzsche Front erlebten ein Open-Air-Konzert der Extra-Klasse. Dabei standen Birr und die Mannen von Goitzsche Front gemeinsam auf der Bühne und rockten Oschatz.

Das Konzert ist eine Station auf der „Osten rockt Tour“ von Goitzsche Front. Vor dem Konzert waren die Musiker in einem Autocorso von DDR-Oldtimern von Oberwiesenthal nach Oschatz gekutscht. In Oschatz haben Birr und Goitzsche Front offenbar eine ganze Menge Fans, die zahlreiche Lieder aus dem Gedächtnis mitsingen konnten. Dass die Tour auch in Oschatz Station macht, ist vor dem hiesigen Musikmanager Steven Dornbusch zu verdanken. Über das Pfingstwochenende zog der Tross weiter in Richtung Stendal.

Von Hagen Rösner und Andreas Görl