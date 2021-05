Der Riesaer Klostertierpark ist wieder offen und hat eine neue Chefin

Riesa

Der Riesaer Klostertierpark ist wieder geöffnet – mit ein paar Einschränkungen. Der Innenbereich mit dem Elbe-Aquarium ist tabu und die erwachsenen Besucher benötigen einen Nachweis über ein negatives Corona-Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist. Zudem muss man bei der Hotline des Trägers, der Förder- und Verwaltungsgesellschaft Riesa (FVG), ein Zeitfenster buchen.

Zuspruch der Einrichtung ist gut

Das ist einerseits keine leichte Situation, in der Janina Kraemer ihre Stelle als Leiterin der Einrichtung antritt. Andererseits ist der Klostertierpark damit eine von wenigen derzeit geöffneten Freizeiteinrichtungen in der Region. Mit dem Zuspruch, der – wie auch in „normalen“ Zeiten – am Wochenende stärker als werktags ist, ist ihr Chef, FVG-Geschäftsführer John Jeschke, zufrieden. „In der Corona-Zeit zeigt sich die hohe Wertschätzung für den Tierpark“, ergänzte Oberbürgermeister Marco Müller (CDU).

Sowohl John Jeschke als auch Marco Müller drückten in ihren kurzen Ansprachen die Hoffnung auf eine längerfristige Zusammenarbeit mit der Biologin aus. Immerhin musste die Stadt diese Stelle innerhalb kurzer Zeit zweimal neu besetzen.

Kreatives Team an der Spitze der Einrichtung

Nachdem Gerhard Herrmann den kleinen Tierpark bis 2019 knapp 40 Jahre geleitet hatte, ging sein Nachfolger Florian Hanisch bereits nach kurzer Zeit wieder von Bord. In der Zwischenzeit leitete Michael Tobis als Interim die Geschicke des Klostertierparks. John Jeschke bedankte sich für dessen Engagement und Hingabe. Seit dem Frühjahr 2020 führte Tobis Murmelbahn und Barfußpfad als neue Attraktionen ein. John Jeschke ist überzeugt, mit Janine Kraemer und Michael Tobis nun ein kreatives Team an der Spitze der Freizeiteinrichtung zu haben.

Die im Hunsrück Aufgewachsene kann Erfahrungen sowohl in kleineren als auch großen Tiergärten vorweisen. Janina Kraemer hat ein Praktikum in Köln absolviert und war nach ihrem Masterabschluss sowohl in Schönebeck als auch in Frankfurt am Main.

Viele Vorzüge der Anlage

„Die Arbeit in einem kleineren Zoo passt besser zu mir“, hat die 28-Jährige festgestellt. In einem großen Zoo könne es schon sein, dass man an vielen Tagen mehr Zeit vorm Computer als mit Tieren verbringe. Das sei für sie nicht erstrebenswert. Da ihr Partner in Leipzig arbeitet, wollte sie ihren Lebensmittelpunkt gern in den Osten Deutschlands, möglichst nach Leipzig, verlagern. Von hier aus hatte sie den Klostertierpark schon besucht, als sie noch zwischen Frankfurt und Leipzig pendelte und bevor sie von der ausgeschriebenen Stelle erfahren hatte.

Als Vorzug der Riesaer Anlage benannte Janina Kraemer deren Topographie und die Verbindung zum Kloster, die nicht alltäglich sei. Offensichtlich sei die gesamte Anlage gut gepflegt, was von den Besuchern wohlwollend registriert werde und was man als Standard unbedingt halten wolle. Vorzug der Anlage seien auch die reichlich vorhandenen Wasserbecken und -läufe, die man noch besser nutzen könne.

Alte Bausubstanz gehört zu den Schwächen

Zu den Schwächen gehört aus Sicht von Janina Kraemer, dass Teile der Bausubstanz veraltet sind. Inwieweit sich daraus Handlungsbedarf ableite, könne sie aber noch nicht abschätzen.

Ihr Ziel sei es, die Attraktivität des Klostertierparks mit Aktionen zu erhöhen. „Wenn es die Situation erlaubt, sollte es wieder Tierparkfeste geben“, sagte sie. Überhaupt müsse die Einrichtung mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zeigen. Zunächst möchte sie die Beschilderung der Gehege verbessern und deren Besetzung, die ihr nicht optimal erscheint, unter die Lupe nehmen.

Der Klostertierpark zeigt rund 200 Tiere in 55 Arten. Neben sechs festen Mitarbeitern sind weitere drei Kräfte als Ein-Euro-Jobber oder im Freiwilligen Ökologischen Jahr hier tätig. Er ist derzeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Axel Kaminski