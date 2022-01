Der Spatz ist in Nordsachsen die Nummer 1 – und es gibt Exoten

Nordsachsen

Wer bei der Stunde der Wintervögel mit Fernglas und Meldebogen dabei war, hat deutschlandweit im Durchschnitt 35,5 Vögel gesichtet, die zu knapp neun Arten gehören. Das zeigt das Endergebnis der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“, die vom 6. bis 9. Januar stattgefunden hat. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hatte zum 12. Mal zur winterlichen Vogelzählung eingeladen. Rund 176 000 Menschen haben deutschlandweit mitgemacht und über 4,2 Millionen Vögel gezählt.

Im Landkreis Nordsachsen wurden in 281 Gärten 11 890 Vögel gezählt. Insgesamt 437 Naturliebhaber und Interessierte haben sich an der Beobachtung und Zählung beteiligt. Zusammen 61 Vogelarten wurden in dem angegebenen Zeitraum gezählt, darunter Exoten wie Madarinente (2), Halsbandsittich (5) und Seidensittich (9).

228 000 Vögel sachsenweit gezählt

In Sachsen zählten über 9700 Personen in mehr als 6100 Gärten und Parks rund 228 000 Vögel – und somit im Durchschnitt 37,3 Vögel pro Meldung. Die Teilnehmendenzahlen geben Anlass zur Freude, auch wenn sie den Rekord aus dem Lockdownjahr 2021 nicht einstellen konnten: „Es ist die zweithöchste Beteiligung in der Geschichte der Aktion“, sagt Juliane Dölitzsch, Sprecherin des Nabu Sachsen. „Die Begeisterung für die heimische Vogelwelt und damit auch für die Natur vor der eigenen Haustür hat zugenommen.“

Die Top 10 der häufigsten Arten führt, wie so oft, der Haussperling an, in Sachsen gefolgt von Kohlmeise, Feldsperling, Blaumeise und Amsel. Zu sehen gab es bei der diesjährigen Zählung im Freistaat etwas weniger Vögel als 2021. Auffällig ist, dass sich typische Waldvogelarten wie Kernbeißer, Kleiber, Eichelhäher, Buntspecht sowie Blau- und Kohlmeise vermehrt in Gärten und Parks zur Nahrungssuche eingefunden haben.

Vogeldichte ist ungleich

Die „Stunde der Wintervögel“ zeigt auch: Die Vogeldichte ist nicht gleichmäßig verteilt. In Mecklenburg-Vorpommern wurden mit 45,5 die meisten Vögel pro Garten gesichtet, gefolgt von Sachsen-Anhalt (43,4) und Brandenburg (41,3). Mit 37,3 Vögeln pro Meldung liegt Sachsen immer noch über dem bundesdeutschen Schnitt.

Ergebnisse Top 10 – Nordsachsen:

1. Haussperling 3466

2. Feldsperling 1560

3. Kohlmeise 1474

4. Blaumeise 806

5. Amsel 532

6. Elster 405

7. Wacholderdrossel 376

8. Grünfink 371

9. Saatkrähe 321

10. Rabenkrähe 266

Info Ergebnisse Top 10 – deutschlandweit:

1. Haussperling 781 696; 2. Kohlmeise 543316; 3. Blaumeise 401650; 4. Amsel 379809; 5. Feldsperling 350281; 6. Elster 171763; 7. Buchfink 170760; 8. Grünfink 125432; 9. Ringeltaube 116007 ; 10. Rotkehlchen 115545

Von Thomas Manthey