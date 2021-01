Nachdem ein Artikel in der OAZ erschien, in dem es um eine alte Dame ging, die für ihren Kater eine Katzentreppe an den Balkon ihrer Mietwohnung angebracht hatte und diese schließlich wieder abnehmen musste, kamen jede Menge Reaktionen. Einige davon haben wir einmal zusammengefasst. Die Meinungen dazu sind verschieden.