Der Wassermann aus Borna: Roland Hammer

Nach 45 Jahren in der Wasserwirtschaft kann Roland Hammer noch immer von sich sagen, zufrieden mit dem zu sein, was er tut. Er spricht von „glücklichen Umständen” – und meint die Freude an der Arbeit. Die hat er sich bewahrt, vom ersten Tag an. Sein Betriebsjubiläum ist coronabedingt zwar „ins Wasser gefallen“, aber nicht vergessen.

Der 61-jährige Bornaer ist Gruppenleiter bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH in Oschatz und erinnert sich noch sehr gut an die Anfänge als Instandhaltungsmechaniker. Das erste Jahr der Ausbildung verbrachte er fast ausschließlich an der Werkbank und lernte, mit der Feile umzugehen. Die Ausbildung erfolgte in der Wurzener Keksfabrik – und damit hatten die jungen Leute stets süßes Naschwerk in greifbarer Nähe.

Von Geburt an Wassermann

„Ich wusste damals einfach nicht, was ich werden wollte”, blickt er zurück. Mitte der zehnten Klasse sei dann ein Lehrer zu ihm und einem ebenso unschlüssigen Mitschüler gekommen und riet den Jungs dazu, doch mal in der Wasserwirtschaft zu fragen. Zieht man die Astrologie zu Rate, besteht kein Zweifel, dass Hammer diesen Weg einschlagen und lange bestreiten würde. Hammer ist am 25. Januar – im Sternzeichen des Wassermanns – geboren.

Als er nach der Lehre anfängt zu arbeiten, sind die Meisterbereiche Wasserwerk und Rohrnetz noch strikt getrennt. Er wird den Kollegen im Wasserwerk zugeordnet. „Damals mussten wir die Filter im Wasserwerk Oschatz noch von Hand spülen und zwar in der Nachtschicht. Unsere Hauptaufgabe bestand darin, die Technik zu reparieren und instandzuhalten, damit die Menschen Wasser hatten.” Rohrbrüche waren mehr oder weniger an der Tagesordnung. Doch davon habe er gar nicht so viel mitbekommen: „Ich gehörte ja zu den Wasserwerkern”.

Viele Stationen durchlebt

1988 bis 1990 macht Roland Hammer seinen Wassermeister. Wenig später übernimmt er bei der neu gegründeten Oewa Wasser und Abwasser GmbH eine Gruppe von acht Leuten. „Von da an gab es keine getrennten Meisterbereiche mehr. Wir haben alles gemacht, waren in der Verantwortung für den gesamten Wasserkreislauf vom Brunnen bis zum Hauswasserzähler.” In Malkwitz entstand seinerzeit der neue Wasser-Stützpunkt. Der Jubilar, der sich zwischenzeitlich zum Technischen Betriebswirt weiterbildete, und seine Kollegen sind für den nördlichen Teil des Altkreises Oschatz zuständig.

Im Jahr 1999, kurz vor Weihnachten, fragte ihn sein Chef, ob er in Sachsen-Anhalt bei einem neuen Projekt helfen könnte. Dort stieg die Oewa als strategischer Partner der Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland ein – und Hammer wird dort gebraucht. „Ich bin am 2. Januar 2000 nach Merseburg gefahren”, weiß er noch. Er bleibt anderthalb Jahre und geht dann nach Grimma, wo er kurzzeitig als Mitarbeiter der Investitionsabteilung Bauvorhaben betreut. Bis 2006 arbeitet er schließlich in Döbeln als Bereichsleiter Trinkwasser, kehrt wieder zurück nach Oschatz, wo seine Gruppe unterdessen auf 20 Leute angewachsen ist – mit der Verantwortung für die Wasserversorgung im gesamten Altkreis Oschatz.

Alles im Fluss halten

„Es ist vor allem nach der Wende extrem viel passiert. Wir haben überall gebaut, Wohn- und Gewerbegebiete erschlossen, Leitungen erneuert – und nicht nur das: Wir haben Wasserwerke, Speicheranlagen und Trinkwasserleitungen dem Bedarf angepasst, um die Trinkwasserversorgung zukunftsfähig zu machen.” Die weitreichende Entscheidungsfreiheit und die Chance, die Ausrichtung der Wasserversorgung in Oschatz und Umgebung mitbestimmen zu können, hätten ihn immer besonders motiviert, erzählt er.

Aus der Oewa ist vor Jahren die Veolia Wasser Deutschland GmbH geworden, doch das habe die Arbeit an der Basis, wie er sagt, nicht verändert. Als Dienstleister sei man für die Kunden des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz da. „Unser Fokus ist definiert: Die Wasserqualität muss stimmen, es muss ausreichend zur Verfügung stehen. Das erwarten die Verbraucher von uns.” Eine ziemliche Verantwortung für Roland Hammer und das Veolia-Team in Oschatz, alles im Fluss zu halten. Aber: „Solange die Arbeit Spaß macht...

Von Sylke Hermann und Christian Kunze