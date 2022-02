Der Winter in der Collm-Region: Wo bleiben Schneegestöber und Kältewelle

Collm-Region

Vor genau einem Jahr versank Oschatz und die Collm-Region in Schneemassen – Schnee, Sonne und strenge Kälte hatten für gut zwei Wochen unsere Region fest im Griff. Das winterliche Spektakel lockte viele Menschen zum Schlittenfahren an die Hänge des Liebschützbergs oder zu Langlauf in die malerische Natur. Doch ein Jahr später, im Februar 2022, stellt sich die Frage, was macht eigentlich der Winter in diesem Jahr.

Kein Schneetag verbucht

„Die Wintersaison 2021/2022 ist im Flachland bisher ein Totalausfall“, stellt Michael Hoffmann vom Portal www.wetterprognose-wettervorhersage.de klar. Die Anzahl der Schneetage in Oschatz und in der Collm-Region liegt im Moment bei null Tagen. Bis auf ein wenig weißes Geflöck war vom Winter hierzulande noch nichts zu spüren.

Oschatz im Februar 2021“. Quelle: Wolfgang Sens

Sehr zum Frust der Freunde des Winterwetters. Die waren im vergangenen Jahr noch wesentlich besser dran. Nach wirklich langer Schneepause in der Oschatzer Region war endlich mal wieder etwas Wintersport möglich. Dass teilweise arktische Temperaturen zwischen Ablaß und Zaußwitz von bis zu minus 20 Grad herrschten, störte dabei niemanden.

Der Winter 2021. Sonne und Schnee satt. Quelle: Sven Bartsch

Die Kommunen mussten allerdings im vergangenen Februar erheblich mehr Geld für den Winterdienst aufbringen als in den Jahren zuvor. Teilweise sorgten die anfallenden Schneemengen für Parkplatznot in den Innenstädten. In Mügeln beispielsweise wurde Schnee per Lkw aus der Stadt herausgefahren. In Oschatz trat eine alte Winterregelung in Kraft. Weil die meisten Parkplätze durch Schneeberge blockiert waren, durften Anwohner und Gäste für eine begrenzte Zeit auf dem Oschatzer Neumarkt parken. In der kommenden Woche beginnen in Sachsen die Winterferien. Da stellt sich für viele Familien die Frage, was ist in diesem Jahr vom Winter zu halten? Wird es in der zweiten Februarhälfte noch einmal richtig knackig kalt und gibt es Schnee?

Wenig Hoffnung auf winterliche Verhältnisse

Michael Hoffmann macht auf seinem Wetterportal wenig Hoffnung auf winterliche Verhältnisse. Grund ist eine ausgeprägte Westwetterlage, die, wenn sie sich einmal eingestellt hat, auch eine Weile präsent sein wird. So weit Meteorologen seriös in die Zukunft schauen können, sind demnach kein Schnee und nur ganz leichter Frost zu erkennen. Und wie sehen die Aussichten aus?

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Winterliche Optionen können im Tiefland sicher eine Rolle spielen. Aber mit dem steigenden Sonnenstand sinken auch die Chancen für den Winter in der Collm-Region.

Von Hagen Rösner