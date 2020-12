Für viele Familien gehörte es Weihnachten bisher dazu, an den Feiertagen einmal schön essen zu gehen. Durch den Corona-Lockdown geht dies in diesem Jahr nicht. Auf den Festbraten aus der Gaststätte verzichten muss man aber trotzdem nicht. Denn viele Restaurants bieten ein Festmahl zur Abholung oder zur Lieferung an. Hier eine Auswahl aus und rund um Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben.