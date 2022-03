Deutlich mehr Fälle von Kinderpornografie in Nordsachsen

Nordsachsen

Die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung hat im Landkreis Nordsachsen im vergangenen Jahr zugenommen. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik für 2021 hervor. Grund sind vor allem der vermehrte Erwerb und Besitz von Kinderpornografie. In diesem Bereich wurden mit 91 Fällen mehr als doppelt so viele festgestellt wie noch 2020 (38 Fälle).

Gesamt gesehen sank im Landkreis Nordsachsen die Anzahl der registrierten Straftaten signifikant um 16 Prozent. Wurden 2021 noch 10957 Fälle registriert, waren es im Jahr zuvor noch 13048 Fälle. Die Aufklärungsquote stieg von 55,8 auf 58,2 Prozent.

Polizei: Anstieg der Kinderpornografie ist besorgniserregend

Mit 86650 erfassten Fällen hat die Polizeidirektion Leipzig, zu der neben Nordsachsen auch der Landkreis und die Stadt Leipzig gehören, zwar erneut den höchsten Anteil (35,1 Prozent) an Straftaten in Sachsen zu verzeichnen, die Zahl der Straftaten im Dienstbezirk sei laut Polizei aber gegenüber dem Vorjahr gesunken. Im Jahr 2020 wurden 95581 Fälle registriert, 8931 weniger als im Jahr davor (Rückgang -9,3 Prozent). Auf 100000 Einwohner entfielen 8226 Straftaten (Vorjahr: 9111 Straftaten).

„Die Zunahme im Bereich der Kinderpornografie stimmt mich besorgt“, sagte Polizeipräsident René Demmler. Der Anstieg resultiere insbesondere aus dem intensivierten weltweiten Austausch der Ermittlungsbehörden und den daraus resultierenden Ermittlungsmaßnahmen“, erklärte der Leiter der Polizeidirektion Leipzig. Der deutliche Rückgang der Straftaten, vor allem in den Landkreisen, stimme Demmler optimistisch. „Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir in unserem polizeilichen Handeln nachlassen können. Im Gegenteil: Wir werden weiterhin akribisch arbeiten, um die Anzahl der Straftaten zu senken“, sagte der Leipziger Polizeipräsident.

Nicht ausschließen lasse sich ein Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Straftaten und der Corona-Pandemie, die auch im Jahr 2021 noch von besonderer Bedeutung war. „Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass mir die weitere Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger, welches kein Abbild zur Kriminalitätslage darstellt, nach wie vor besonders am Herzen liegt“, so René Demmler.

Wie sieht es in den anderen Bereichen aus? Raub und Körperverletzung: Obwohl die Zahlen weiter rückläufig sind, bleiben die registrierten einfachen Körperverletzungen mit 623 Fällen hoch. Im Vorjahr nahm die Polizei 732 Delikte auf, 2018 waren es noch 852. Bei den gefährlichen und schweren Körperverletzungen wurde im Vorjahr ebenfalls ein Rückgang registriert. Diese sanken von 287 Fällen in 2020 auf 238. Ein Plus gab es dagegen bei Nachstellung (Stalking) von 50 auf 70 Fälle. Im Gegensatz gingen die Fälle bei Raub und räuberischer Erpressung zurück. 50 gelangten zur Anzeige, zwölf weniger als vor Jahresfrist.

Diebstähle: Deutlich besser sieht die Statistik bei den registrierten Diebstählen aus. Nach dem Hoch im Jahr 2019 von 5370 Fällen wurden 2020 noch 4986 registriert, 2021 waren es dann noch 3696 Fälle. Besonders im Bereich der Fahrräder ist eine weitere Entspannung eingetreten. 2019 erfassten die Beamten in dieser Kategorie 1113 Fälle, 2020 waren es 289 weniger und im Vorjahr wurden noch 605 Diebstähle registriert. Auch die aufgenommenen Diebstähle in Kellern und Waschkammern haben abgenommen. Registrierte die Polizei im 2020 noch 742 Delikte, waren es 2021 noch 439. Die Einbrüche in Wohnungen nahm in Nordsachsen ebenfalls ab. Von 237 Fällen im Jahr 2020 auf nunmehr 200 Delikte.

Drogendelikte: Entgegen dem Trend ist die Aufklärungsquote in der Kategorie Betäubungsmittel gesunken. Nicht nur, dass hier die Gesamtzahl der Delikte im Landkreis Nordsachsen von 1040 (2020) auf 1140 anwuchs, gleichzeitig ging die Zahl der aufgeklärten Fälle von 48,5 Prozent auf 46,8 zurück. Cannabisprodukte bleiben im Landkreis die Droge Nummer eins (359 Fälle), gefolgt von Methamphetamin wie Crystal (260), Amphetamin (51) und Kokain beziehungsweise Crack (183). Im gesamten Bereich der Polizeidirektion waren 2021 wie bereits 2020 erneut 13 Rauschgifttote zu beklagen, drei mehr als noch 2019. Überwiegende Todesursache: der Mischkonsum von Heroin, Crystal, Medikamenten und Alkohol.

Morde: Insgesamt sieben sogenannte Straftaten gegen das Leben wurden 2021 in Nordsachsen erfasst, vier mehr als im Vorjahr. Darunter zwei Morde.

Graffiti: Schwerpunkt bei den Sachbeschädigungen bleiben Graffiti. Der Anteil dieser Delikte liegt bei knapp 24 Prozent aller Fälle. 2021 registrierte die Polizei in Nordsachsen 273 Straftaten – 54 weniger als im Vorjahr. Ermittelt wurden 29 Tatverdächtige, das waren 20 weniger als noch 2020. Allerdings bleibt die Aufklärungsquote niedrig. Nur 28,2 Prozent aller aufgenommenen Graffiti-Sachbeschädigungen konnten aufgeklärt werden. 2020 waren es sogar nur 15,6 Prozent.

Wie sieht es in Sachsen aus?

Die Zahl der Straftaten in Sachsen ist auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie zurückgegangen. Nach der kürzlich vorgelegten Kriminalstatistik wurden 246615 Fälle registriert, knapp 26000 weniger als im Vorjahr. 2017 lag die Zahl noch bei 323136 Straftaten. „Sachsen ist sicher“, lautete das Fazit von Innenminister Roland Wöller (CDU). Allerdings wollte er keine Entwarnung geben. Denn trotz sinkender Fallzahlen insgesamt und einer höheren Aufklärungsquote von 59,6 Prozent nahm das Ausmaß krimineller Taten in einzelnen Feldern im Freistaat zum Teil enorm zu.

So habe sich die Zahl der festgestellten Fälle bei Kinderpornografie binnen eines Jahres von 792 auf 1803 mehr als verdoppelt. Bei Cybercrime wurde 3325 Taten festgestellt (2020: 3115). Die Zahl politisch motivierter Straftaten wuchs von 4056 auf 4796.

Von Mathias Schönknecht