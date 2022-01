Deutlich mehr Flüchtlinge in der Region Oschatz

Region Oschatz

Weit weg und trotzdem ganz nah: Der Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan und der Konflikt der Europäischen Union mit Belarus haben im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen aus diesen Ländern geführt, der auch im Kreis Nordsachsen und in der Region Oschatz zu spüren ist. Wie ist die Situation aktuell? Und gibt es hier Wohnraum für die Flüchtlinge? Diese Analyse beruht zu einem Großteil auf Informationen von Christian Nieling, Leiter des Amtes für Migration und Ausländerrecht des Landkreises Nordsachsen.

Wie hat sich die Zahl der Flüchtlinge im Vorjahr entwickelt?

Im Jahr 2021 hat der Landkreis Nordsachsen 314 Asylsuchende zugewiesen bekommen und damit 77,4 Prozent mehr Menschen aufgenommen als im Vorjahr – 2020 waren es noch 177 Menschen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Untergebrachten aus Aufnahmeprogrammen – dauerhafte Umsiedlung von besonders gefährdeten Flüchtlingen und Flüchtlinge, die in festgelegter Zahl nach Deutschland übersiedeln dürfen – sowie Spätaussiedler und afghanische Ortskräfte von 41 Personen im Jahr 2020 auf 133 im Jahr 2021 angestiegen.

Warum sind 2021 mehr Flüchtlinge nach Nordsachsen und in die Region Oschatz gekommen?

Einen großen Anteil daran hat, dass die Zahl der Asylbewerber aus Afghanistan im Vorjahr in die Höhe geschnellt ist. Dazu kommt die Migration aus Belarus. Viele Menschen sind über die deutsch-polnische Grenze eingereist.

Wie viele Flüchtlinge sind aktuell in den Städten und Gemeinden der Region Oschatz untergebracht?

Den größten Anteil trägt die Stadt Oschatz mit 196 Asylbewerbern und Geduldeten. Davon leben 119 in insgesamt 42 Wohnungen im Stadtgebiet und 77 in Gemeinschaftsunterkünften. An zweiter Stelle steht die Gemeinde Cavertitz mit 39 Asylbewerbern und Geduldeten, die alle in Gemeinschaftsunterkünften wohnen. Darauf folgt die Gemeinde Wermsdorf mit 22 Asylbewerbern und Geduldeten, die in zehn Wohnungen leben. Die Städte Dahlen und Mügeln beherbergen jeweils 15 Asylbewerber und Geduldete, die in Dahlen in drei Wohnungen und in Mügeln in sieben Wohnungen leben. In der Gemeinde Liebschützberg leben vier Asylbewerber und Geduldete in Wohnungen. Und in der Gemeinde Naundorf wohnen aktuell keine Asylbewerber und Geduldete.

Hat der Landkreis Nordsachsen ausreichend Wohnraum für die Flüchtlinge?

Der Landkreis Nordsachsen konnte seiner Unterbringungspflicht auch im vergangenen Jahr nachkommen. Im dezentralen Bereich – also bei Wohnungen außerhalb von Flüchtlingsheimen – wurden die Kapazitäten im vergangenen Jahr aufgestockt sowie weiter ausgebaut.

Gibt es vor dem Hintergrund der steigenden Flüchtlingszahl Überlegungen, das im Vorjahr geschlossene Asylbewerberheim in der Oschatzer Ambrosius-Marthaus-Straße zu reaktivieren?

Grundsätzlich kann eine Prognose zur weiteren Entwicklung von Asylsuchenden nicht abgegeben werden. Dennoch prüft der Landkreis alle Möglichkeiten der Unterbringung sowie die entsprechenden Eventualitäten. Dabei ist die Unterkunft in der Ambrosius-Marthaus-Straße auch eine von mehreren Möglichkeiten.

Von Frank Hörügel