Diakonie-Heimbewohner in Oschatz bekommen Gottesdienst aufs Zimmer

Donnerstagvormittag im Seniorenheim Helene Schweitzer der Diakonie in Oschatz. In großem Abstand sitzen Frauen und Männer auf Stühlen und in Rollstühlen, ihre Blicke sind auf einen kleinen Altar mit frischen Blumen an der einen Seite im Raum gerichtet. Davor steht Pfarrer Rico Riese im Talar. Über Lautsprecher eingespielt erklingen Kirchenglocken und läuten zum Gottesdienst. Nach langer Zeit, Corona bedingt, können um die 20 Bewohner an einem Gottesdienst teilnehmen. Vor Wochen, während der Zwangspause durch die Corona-Pandemie, waren es gerade mal fünf Teilnehmer, bedingt durch die damit verbundenen Auflagen.

Gottesdienst per Hausanschluss auf die Fernsehgeräte

„Wir haben deshalb versucht, mit der Kamera in die Wohnbereiche und auf Wunsch in jedes Bewohnerzimmer den Gottesdienst per Hausanschluss auf die Fernsehgeräte zu übertragen“, berichtet Diakoniemitarbeiterin Gabriele Hinkelmann. Auch diesmal werden die Worte des Pfarrers und die gemeinsam gesungenen Lieder live übertragen. Vielen Senioren ist anzumerken, dass ihnen dieser Termin im Heimalltag wichtig ist. Davor und danach wechselt mancher von ihnen mit dem Pfarrer einige Worte. Dankbarkeit der Senioren dafür ist zu spüren. Und auch im Gottesdienst merkt man, wie sehr sie diese Zeit schätzen, weckt manches doch Erinnerungen oder lässt davor liegende schwere Tage ohne persönlichen Kontakt zu Angehörigen, Seelsorger oder Freunden ein wenig vergessen lassen.

Seelsorge für Bewohner des Seniorenheimes wichtig

Gernot Dörfel, Geschäftsführer des gemeinnützigen Diakonischen Werkes Oschatz-Torgau, hatte früh erkannt, wie wichtig es unter Pandemiebedingungen war, seelsorgerisch vor allem auch unter den Bewohnern des Seniorenheimes zu wirken, wenn diese keinen persönlichen Kontakt zu Angehörigen haben konnten. Mitarbeiter wie Gabriele Hinkelmann, die eigentlich im Hospizdienst tätig ist, tauschten deshalb den Platz am Schreibtisch mit der Arbeit im Heim.

Eigenes Leitungssystem für selbst hergestellte Filme

Gemeinsam etwas ansehen, vorlesen, sich die Lebensgeschichten der Bewohner anhören oder einfach nur Hand halten, bestimmten so den Tag. Zudem besann sich der Geschäftsführer gemeinsam mit der Hausleitung, dass das Gebäude über ein eigenes Leitungssystem verfügte, in das selbst hergestellte Filme eingespielt werden können. Kurzerhand wurde moderne Kameratechnik angeschafft, damit zum Beispiel Veranstaltungen wie der Gottesdienst live in jedem Wohnbereich oder jedem Bewohnerzimmer per Fernsehen empfangen werden kann.

Angebot wird dankend angenommen

Nutzbar wird das in Zukunft bleiben, um vor allem auch nicht mehr mobile Mitbewohner an Veranstaltungen teilhaben zu lassen. „Von unseren Bewohnern wird dieses Angebot gern angenommen“, erklärt Andrea Hönicke, Heimleiterin bei der Diakonie in Oschatz. Sie schätzt ein, dass sich künftig daraus noch viele andere Möglichkeiten entwickeln lassen, um vor allen den Pflegebedürftigen, die das Bett vorübergehend oder ständig nicht verlassen können, Unterhaltung und stärkere Teilhabe am Heimleben mit all seinen Veranstaltungsangeboten zu ermöglichen. Die Einsatzmöglichkeiten der modernen Technik seien dabei noch lange nicht ausgeschöpft.

