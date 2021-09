Dickes Ding: Ganziger Superkürbis wird zum Star bei der Soko „Wismar“

Ganzig

Kann man mit 19,7 Prozent eine Wahl gewinnen? Was die großen Parteien mit Blick auf den 26. September interessieren mag, war kürzlich beim Kürbisfest in Ganzig nicht die große Frage. Tatsächlich entsprechen die 98 Stimmen für die Kürbissuppe von Familie Vetter diesem Anteil, aber man kann das auch ganz anders rechnen.

Der Kollos von Ganzig

Wie viele Personen von der Suppe gekostet haben, ist nicht klar. An der Abstimmung haben sich jedenfalls 83 beteiligt. Diese konnten drei Punkte für ihren Favoriten, zwei für den zweiten und einen für den dritten Platz vergeben. So gesehen hat Familie Vetter mit ihrer Suppe knapp 40 Prozent der Maximalpunktzahl abgeräumt. Dennoch war es ein knappes Rennen, denn Andrea Mücklich kam mit ihrer Kreation auf 91 Stimmen. Insgesamt standen sieben Suppen zur Wahl.

Deutlicher fiel das Ergebnis im Wettbewerb um den schwersten Kürbis aus. „Der alte Rekord wurde gleich zwei Mal überboten“, teilte Sebastian Sommer vom Heimatverein Ganzig-Kleinragewitz mit, der dieses Kürbisfest organisiert. In jedem anderen Jahr wäre dem 366-Kilogramm-Koloss von Dirk Berndt aus Hahnefeld der Sieg nicht zu nehmen gewesen. Diesmal reichte er nur für Platz 2, weil Jirka Grell erstmals einen mehr als 500 Kilogramm schweren Kürbis zur Waage brachte: exakt 501,5 Kilo. Damit bleibt der Titel in Ganzig, auch wenn der mehrfache „Kürbiskönig“ Matthias Jähnigen diesmal keinen Podestplatz erringen konnte.

Magere Zucchini

Die Überraschung darüber dürfte sich bei ihm jedoch in Grenzen gehalten haben, denn der Rekord-Kürbis ist auf dem Nachbargrundstück gewachsen. Wie Sebastian Sommer berichtete, kündigte der Gewinner an, seinen Siegerpokal nicht in eine Vitrine zu stellen, sondern ins Fenster, damit ihn der entthronte Kürbiskönig gut sehen kann. Matthias Jähnigen bleibt allerdings der Trost, dass er unter den sechs Bewerbern beim Zucchini-Wettbewerb das schwerste Stück abliefern konnte. Es wog 25,5 Kilogramm.

Aus dem Kleingarten zum Krimistar

Der schwerste Kürbis wird übrigens garantiert nicht zu Suppe verarbeitet. „Das ZDF kauft ihn als Requisit für eine ‚Soko Wismar’-Folge“, wusste Sebastian Sommer. Über die Gage wurde Stillschweigen vereinbart.

Von Axel Kaminski