Die 90er starten beim Weihnachtsturnen in Oschatz durch

Oschatz

Bereits seit dem 4. Oktober trainieren die großen und kleinen Sportler des Oschatzer Turnvereins für das bevorstehende große Weihnachtsturnen in diesem Jahr. 2019 lautet das Motto: „We ♥ the 90s“. „Wir haben uns schnell auf das Thema einigen können. Überall leben die 90er gerade wieder auf. Egal ob in Discos oder auf Mottopartys. Zwar waren die meisten Kinder, die bei uns turnen, in den 90ern noch nicht auf der Welt, doch dafür werden die älteren Zuschauer in Erinnerung schwelgen“, sagt Emily Griehl, die zusammen mit Marion und Tina Weidemann für die Choreographien verantwortlich ist.

Von Super Mario bis Barbie

Hier sprühten die Ideen geradezu über. Letztendlich mussten einige Lieder schweren Herzens doch gestrichen werden, um nicht den zeitlichen Rahmen zu sprengen. Doch auch jetzt ist die Spannbreite groß: Von Super Mario World über Polly Pocket, Barbie, Man in Black bis zu den Boygroups und Girlbands der 90er wird quer durch das Jahrzehnt geturnt und getanzt.

In der zweiten Ferienwoche gab es das Intensivtraining für die Turnerinnen und Turner. In den verschiedenen Gruppen wurde nacheinander von 9 bis 20 Uhr geübt. 13 Showauftritte mussten erarbeitet und einstudiert werden. Dabei gibt es neun Kinder-, eine Männer-, zwei Frauen- und eine gemischte Gruppe. Nun wird neben dem normalen Training einmal in der Woche für das Weihnachtsturnen trainiert. Die große Show wird dann am 13. und 14. Dezember zu bestaunen sein. Nach der Generalprobe an besagtem Freitag startet dann um 19 Uhr die Sponsorenveranstaltung. Am Sonnabend, 14. Dezember, betreten die Turner ab 16 und 19.30 Uhr die Matte. Die Moderation übernimmt auch in diesem Jahr wieder Heiko Hübler.

Gar nicht so einfach. Die Jungs trainieren mit Trainerin Marion Weidemann. Quelle: Kristin Engel

Änderung beim Kartenvorverkauf

Achtung: Es gibt eine Änderung im Kartenverkauf. In diesem Jahr gibt es einen Sitzplan mit Preiskategorien, die sich nach den Sichtverhältnissen staffeln. Der Sitzplan kann auf der Homepage des Oschatzer Turnvereins unter www.oschatz-turnverein.de eingesehen werden. Der Vorverkauf findet wie folgt statt: Am 9. und 16. November zwischen 10 und 12 Uhr nur in der Turnhalle Collmblick, Zur Krone 51 in Oschatz. Sollte es dann noch Restkarten geben, wird ein Zusatztag veröffentlicht.

Von Kristin Engel