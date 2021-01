Die Corona-Hotspots im Landkreis Nordsachsen

Mockrehna steht in der aktuellen Liste der Corona-Inzidenzwerte ganz oben, Löbnitz und Zschepplin stehen am besten da. Wir zeigen Ihnen, wie viele Neuinfektionen es zuletzt in Ihrer Gemeinde gab. Doch auch kreisweit gibt es Bewegung: Die Gesamtzahl der Fälle steigt, doch immerhin: Die Zahl der aktuellen Fälle ist zurückgegangen.