Die Farben der Krise

Region

Im pestgeplagten Mittelalter stand die Farbe Rot für Blut und auch für Auferstehung – wahrscheinlich wählten die Initiatoren der Aktion „Night of Light“ in Oschatz deshalb diese Farbe für ihren leuchtenden Protest am Montag. Denn gegenwärtig wütet Corona, unter deren Auflagen die Veranstaltungsbranche blutet und auf eine baldige Auferstehung hofft.

Die Farbe der Hoffnung

Die Hoffnung schimmert Grün, das hat sich zwischen Pest und Corona nicht geändert. Mit der Partei gleicher Farbe verbindet Otto Normalwähler alles, was der Umwelt dient: Lust an Pflanzen und Rad fahren, bisweilen die Fleisches-Unlust. Ob sich angesichts des Infektionsgeschehens in Schlachthöfen die Einstellung des Verbrauchers zum Verzehr verwursteter Tiere verändert, bleibt abzuwarten. Vielleicht wird dank Corona bald wirklich bewusster eingekauft. Die immergrüne Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Anzeige

Die Farbe des Todes

Der Tod als Synonym für das Lebensende ist tiefschwarz. Die wenigsten Kulturen trauern in Weiß. Die Pest forderte deutlich mehr Opfer als Covid-19 und ging als „schwarzer Tod“ in die Geschichte ein. Wo unsägliches Leid geschieht, neigt der Mensch zur Übertreibung, bisweilen zur Tautologie. Trotz steigender Umfragewerte ist die CDU für manchen gleichbedeutend mit der Pest: „Etwas besseres als den schwarzen Tod finden wir überall, Merkel und Co, schert euch zum Teufel“, wettern die Regierungskritiker – nicht nur online.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Farbe des Teufels

Des Teufels Farbe hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Weder Rot, Schwarz oder Grün schrieb man Luzifer und seinem Gefolge zu, sondern Gelb – in Anlehnung an Schwefel und Urin. Wann sagt das jemand Christian Lindner und seinem Gefolge von der FDP, die trotz Zusätzen in Blau und Magenta an Gelb fest halten?

Die roten Lichter im Stadtzentrum erloschen nach wenigen Stunden wieder. Das ist gut, sonst käme noch jemand auf die Idee, das Milieu, das allgemein mir rotem Licht assoziiert wird, habe dauerhaft in Oschatz Einzug gehalten. Obwohl: Steven Dornbuschs „Lange Nacht der Frauen“ ist zwar verschoben, aber noch nicht abgesagt.

Von Christian Kunze