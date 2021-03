Die Friedenseiche von Sörnewitz

Sörnewitz

Dass die große Eiche, die in Sörnewitz steht, schon sehr sehr alt sein muss, sieht man ihr an. Und wie alt sie tatsächlich ist, weiß Wolfgang Döring ganz genau. Die Eiche, die er von seinem Fenster aus gut im Blick hat, ist der Mittelpunkt vieler Geschichten aus Sörnewitz und wurde zum Gedenken an Gefallene des Krieges – darunter auch zwei Sörnewitzer – vor 50 Jahren aufgestellt.

Aus dem Wald geholt

„Der Deutsch-Französische Krieg war 1871 zu Ende, also vor genau 150 Jahren. Damals haben sechs Pferde die Eiche aus dem Wald geholt, die dann an diesem Ort gepflanzt wurde. Um die Eiche herum gab es damals einen kleinen Zaun und eine Liste mit den Namen der Gefallenen. Davon ist heute leider nichts mehr zu sehen. Mein Wunsch wäre es, dies wieder zu errichten. Doch das geht nicht alleine“, weiß der 65-Jährige. „Manche Dörfer haben von der Gemeindeverwaltung Unterstützung, doch viele können aus finanziellen Gründen nicht helfen. Andere Dörfer haben einen Heimatverein, der dies in die Hand nimmt. Einen solchen haben wir jedoch leider nicht. Dafür gibt es im Dorf aber viele Handwerker, die schon ganz andere Sachen zu Wege gebracht haben, um das Dorfleben schöner zu gestalten.“

Wolfgang Döring ist schon als Kind beim Versteckspielen auf den Baum geklettert. Heute setzt sich der inzwischen 65-Jährige dafür ein, dass die Eiche wieder wie früher als Denkmal für die Kriegsgefallenen wahrgenommen wird. Quelle: Kristin Engel

Und die ersten haben ihre Unterstützung bereits zugesichert. So wie Reiner Schmidt vom Komplettservice Cavertitz. Sein erster Gedanke war, „so ein Mist, noch mehr Arbeit“, sagt er mit einem Lachen. „Das ist natürlich nur ein Witz. Ich werde mir mal die historischen Fotos genau ansehen müssen, um zu sehen, wie ich helfen kann. Ich unterstütze das Projekt auch trotz mangelnder Zeit gerne.“ Er hat bereits den Spielplatz im Dorf mit gesponsert und seine Enkelkinder lernen bei ihm, was es bedeutet, Schmiedearbeiten zu verrichten. „Es ist wichtig, die Geschichte im Dorf zu erhalten. Historische Sachen verschwinden immer mehr. Das sollte nicht passieren.“

Erinnerung an Gefallene

Es muss sich noch nach einigen Dingen erkundigt werden, so nach den Preisen, was erlaubt ist und was nicht, was darauf stehen soll. „Gerne wollen wir den Wunsch von Wolfgang Döring wahr machen, solange alle Genehmigungen vorliegen. Für unser Dorf machen wir das“, sagt auch Heiko Gatter vom Haus- und Heimwerkerservice Cavertitz. Das sei alles geklärt, versichert Wolfgang Döring.

Es gibt viele Gründe, warum ihm die Friedenseiche so sehr am Herzen liegt: „Es ist nicht nur die Erinnerung an den Krieg und an die gefallenen Soldaten. Das Ende des Krieges hatte große Bedeutung für das nun geeinte und neugegründete Deutsche Reich mit Kaiser Wilhelm I. und Reichskanzler Otto von Bismarck. Beide gaben den Anstoß für Sozialgesetze für das Volk. So setzten sie zum Beispiel ein neues Gesetz für Arbeit und Unfall- und Krankenversicherungen durch.“

Viele Erlebnisse

Neben der langen Geschichte des Baumes sind es vor allem die Erlebnisse, die um diesen herum geschehen, die den Baum so wichtig machen für das Dorf. So ist die Eiche zum Anfahrtspunkt des Sächsischen Himmelfahrtsvereins geworden. Dabei handelte es sich um eine Gruppe von Männern, die alle in Orten der Collm-Region im Süden des Landkreises Nordsachsen leben. Bereits seit 42 Jahren ziehen die Männer gemeinsam zum Männertag los.

Schon seit über 40 Jahren treffen sich an der Eiche die Mitglieder des heutigen Himmelfahrtsvereins, um dann in den Männertag zu starten. Quelle: privat

Mit der heutigen Zeit sei das gar nicht mehr zu vergleichen, erzählt Wolfgang Lindner. Der Mann aus dem Liebschützberger Ortsteil Klötitz ist einer derjenigen, die vom ersten Tag an dabei waren. Es wurde zur Tradition: Alljährlich trifft man sich pünktlich um 10 Uhr am Vormittag an der Friedenseiche in Sörnewitz bei Wolfgang Döring. Eine Stunde etwa lassen sich die Männer Zeit, um sich ordentlich zu begrüßen und anzukommen. Doch dann geht es los. „Ich erinnere mich noch genau an 1985. Mit dem Bus fuhren wir nach Höfgen an die Mulde. Es gab Sauerkraut, Bratwurst und Kartoffelbrei. Holprig und spektakulär war es 2005, denn da sind wir mit dem Leiterwagen gefahren. Dieser hatte keine Federung und wir haben auf Strohbunde gesessen“, erzählt Wolfgang Lindner. Die beiden Männer schwelgen in Erinnerungen. Mittlerweile sind aus den jungen Burschen von damals die ersten Rentner geworden. „Jetzt freut man sich sehr darüber, die anderen überhaupt mal wieder zu sehen“, so Wolfgang Döring.

Viel Holz für ein Indianer-Kanu

Doch das sind nicht die einzigen Geschichten, die sich um die Eiche drehen. Auch an ganz früher kann er sich noch erinnern. „Damals, als die DDR noch in den Kinderschuhen steckte, waren die russischen Soldaten im Dorf. Sie hatten ihr Lager am Schießstand und mussten alle zwei Stunden ihren Standort wechseln. In der Nacht marschierten sie im Schritt immer um die Eiche herum. Sie versuchten auch, mit dem Kettenfahrzeug vorbeizukommen, was dazu führte, dass sie vom Nachbarn gegenüber die Veranda und beim anderen die Hausecke wegfuhren. Doch die Eiche hat uns immer beschützt“, erinnert sich der Sörnewitzer.

Als Kind hatte Wolfgang Döring jedoch ganz andere Gedanken. „Ich habe mir immer vorgestellt, was man für ein schönes Kanu aus dem Baum schnitzen könnte. Damals haben wir viel Indianer gespielt. Heute bin ich froh, dass der Baum nicht gefällt wurde. Der Baum muss erhalten bleiben.“ Dieser Meinung sei auch die Bürgermeisterin.

Als Kind auf dem Baum versteckt

Wolfgang Döring ist mit der Eiche großgeworden, hat sich oft beim Spielen auf der Eiche versteckt. „Ich wurde nicht gefunden, kam allerdings auch nicht wieder herunter. Dann musste die Feuerwehr gerufen und ich heruntergeholt werden“, erinnert sich der Rentner. Besonders sein Vater war darüber alles andere als erfreut. Ja, so gibt es einige Geschichten aus der Vergangenheit. Doch jetzt wird an die Zukunft gedacht.

Aus den alten Kirchenbüchern werden die Namen der Gefallenen herausgesucht, so dass sie namentlich auf der Tafel genannt werden können. Auf alten Bildern erkennt man einen Eisenzaun um den Baum herum. Hier wird Reiner Schmidt einen genauen Blick darauf werfen. Wie das Ganze letztendlich umgesetzt werden kann, wissen die Handwerker am Besten.

Unterstützung gesucht

„Ich freue mich, dass wir einen gemeinsamen Weg finden werden, um wieder an die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges zu erinnern wie auch an die deutsche Einheit, die wir jetzt ohne Krieg wiederhaben“, so Wolfgang Döring.

Wer dieses Projekt unterstützen möchte, kann sich an Wolfgang Döring unter 034363 50733 wenden.

Von Kristin Engel