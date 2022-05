Collm-Region

Vor eineinhalb Wochen öffnete die Landesgartenschau in Torgau ihre Pforten. Abgesehen vom „Heimspiel“ 2006 fand diese Veranstaltung nur in Großenhain in ähnlicher Entfernung statt. Also eine gute Gelegenheit, sich anzusehen, was im Gartenbau angesagt ist. Und wie kommt man dorthin, wenn man kein Auto hat oder dieses stehen lassen möchte? Immerhin gewährt der Veranstalter beim Eintritt zwei Euro Rabatt, wenn man ein tagesaktuelles Ticket des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) vorweisen kann.

Freie Kapazitäten in den Zügen

„Die Landesgartenschau ist über den Bahnhof Torgau gut an das ÖPNV-Netz angebunden. Das Gelände der Gartenschau ist fußläufig erreichbar“, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn AG auf Anfrage mit. Die Züge der Linie S 4 fahren im halbstündlichen Takt von Leipzig nach Torgau und die Züge des RE 10 zweistündlich ab Leipzig. „Erfahrungsgemäß haben unsere Züge noch freie Kapazitäten für zusätzliche Reisende, die die Gartenschau besuchen möchten“, hieß es weiter von der Bahn. Sonderfahrten werde es deshalb nicht geben.

Pendelverkehr zum Gelände

Auch Nordsachen Mobil (Nomo/ ehemals: OVH) plant keine zusätzlichen Linienfahrten. Aber sie hat den Zuschlag für den Pendelverkehr zwischen Besucherparkplatz, Bahnhof und Gartenschaugelände erhalten. „Wir gewährleisten montags bis freitags, von 8.30 bis 19.30 Uhr einen 20-Minuten-Takt auf dieser Strecke“, erläutert Nomo-Geschäftsführer Holger Klemens. Am Wochenende und an Feiertagen werde aller 15 Minuten gefahren – insgesamt rund 58 000 Kilometer während der Gartenschau. Dazu setze man zwei Busse ein. Deren Größe wähle man nach der Zahl der Fahrgäste aus. Sie seien mit der Leitstelle verbunden , so dass man kurzfristig auf Bedarfsschwankungen reagieren könne.

Die Nomo bedient Torgau aus dem Altkreis Oschatz heraus mit den Linien Oschatz-Belgern-Torgau, Oschatz-Dahlen-Torgau sowie Dahlen-Schildau-Torgau. Damit besteht von Dahlen aus die beste Busverbindung in die Kreisstadt.

Stündlich Busse nach Torgau

Auf der von Oschatz kommenden Linie fahren wochentags zwischen 7.10 und 20.10 Uhr stündlich Busse nach Torgau. Sonnabends wird von 9.10 bis 19.10 Uhr, sonntags von 10.10 bis 19.10 Uhr gefahren. Dazu kommen an Schultagen fünf weitere Fahrten über Schildau. Am Wochenende sollte man wegen der Rückfahrt die Uhr nicht aus dem Blick verlieren. Dann fährt 17 Uhr in Torgau der letzte Bus in Richtung Dahlen und Oschatz ab, montags bis freitags erst 19 Uhr. Die Fahrzeit liegt von Oschatz aus knapp unter einer Stunde.

Nur unwesentlich länger, im Schnitt 70 Minuten ist man mit den Bussen von Oschatz über Belgern nach Torgau unterwegs. Sonntags sind hier allerdings nur Rufbusse, die man vorher bestellen muss, im Einsatz. Diese Linie bietet auch den Gartenschau-Interessierten in Gaunitz, Terpitz, Liebschütz und Laas die Möglichkeit, ohne Umstieg und ohne Auto nach Torgau zu gelangen.

Mehr als eine Stunde Bahnfahrt

Von Mügeln, Wermdorf oder Borna aus kommt man nur mit einem Umstieg in die Kreisstadt. Der Fahrtenplaner des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes empfiehlt von beiden Städten aus Fahrten über Dahlen. Während man auf diese Weise von Wermsdorf aus 1:05 Stunde nach Torgau benötigt, ist es von Mügeln aus eine halbe Stunde mehr. Von Borna muss man erst nach Oschatz, um dann den Bus nach Torgau nehmen zu können.

Dahlener und Oschatzer können natürlich auch den von der Bahn angepriesenen engen S-Bahn-Takt in Anspruch nehmen. Bei dieser Variante liegt die Reisezeit zwischen Dahlen und Torgau bei rund 1:30 Stunden. Kein Wunder, denn trotz deutlich höherer Reisegeschwindigkeit schlägt sich hier die Streckenlänge nieder. Mit der Bahn sind es von Oschatz aus 105 Kilkometer nach Torgau, von Dahlen aus 95. Die Busse fahren, auch wenn ihr Linienweg nicht die kürzeste Verbindung zwischen den Städten darstellt, 41 Kilometer von Oschatz nach Torgau (von Dahlen: 28)

Vergünstigung im Nahverkehr

Die Vergünstigung für das Nutzen des Nahverkehrs erhalten Gartenschau-Besucher bei Vorlage einer tagesaktuellen MDV-Fahrkarte wie Einzelfahrkarte, Tageskarte und Gruppenkarte oder eines gültigen Bahntickets wie Flexpreis, Sparpreis, Supersparpreis oder eines Ländertickets. Sie entfällt für Tickets, die bis zu zwei Euro kosten, wie zum Beispiel einem Fahrschein der Torgauer Stadtverkehrs. Die Nutzung des Großraumparkplatzes bei Anreise mit eigenem Auto kostet zusätzlich zum Eintritt von 18 Euro (Tageskarte Vollzahler) drei Euro. Darin ist die Nutzung des Shuttles zum Gartenschaugelände dann inklusive.

Von Axel Kaminski