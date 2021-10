Die Grippesaison steht auch in Oschatz vor der Tür – und damit die nächste Impfung?

Oschatz

Nachdem die Grippewelle aufgrund des bundesweiten Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen im vergangenen Winter weitgehend ausgeblieben ist, wird nun mit Beginn der kälteren Monate wieder zunehmend mehr mit Grippeinfektionen gerechnet. Das ist nicht nur für das Gesundheitssystem in Zeiten der Corona-Pandemie eine zusätzliche Belastung – sondern auch für viele Menschen. Die OAZ wollte wissen, wie die Leute zu einer Impfung stehen.

Alice Lange (32) Quelle: Fabienne Küchler

Am Dienstag Vormittag ist Wochenmarkt in Oschatz. Auch Alice Lange (32) ist in der Stadt unterwegs, vorsorglich mit Maske. Gegen die Grippe lasse sie sich jedes Jahr impfen, das sei für sie selbstverständlich. „Viele Menschen werden von der Grippe sehr krank. Da ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen. Das Risiko möchte ich einfach nicht eingehen.“ Gerade jetzt, wo die Temperaturen sich auf den einstelligen Bereich zubewegen, sei es nur natürlich, dass sich die Menschen wieder mehr infizieren. „Das ist klar, dass das damit nun auch in den Medien wieder eine größere Bedeutung spielt“, erzählt sie.

Brigitte Ihle (74) Quelle: Fabienne Küchler

Auch Brigitte Ihle (74) lässt sich regelmäßig gegen die Grippe impfen. „In meinem Alter überwiegen die Vorteile einer Impfung eindeutig die Nachteile, die damit eventuell einhergehen könnten. Das gilt für die Grippeschutzimpfung genauso wie die Corona-Impfung.“ Auch gegen Corona hat sich die 74jährige impfen lassen und denkt nun über eine dritte „Booster“-Impfung nach.

Angelo Mecher (27) Quelle: Fabienne Küchler

Anders sieht das Angelo Mecher (27). „Ich lasse mich nicht impfen. Gründe habe ich dafür viele.“ Besonders besorgniserregend sei vor allem, dass der Grippeschutzimpfstoff jedes Jahr ein anderer sei. „Ich glaube, das kann ja dann nicht genügend erprobt sein und auch nicht richtig wirken. Das ist wie bei der Corona-Impfung.“ Gegen Covid19 lasse sich Mecher deswegen auch nicht impfen. Auch über die Berichterstattung in den Medien ist der Oschatzer nicht glücklich. „Erst Corona, nun die Grippe. Die Menschen werden doch dadurch nur in Aufruhr versetzt und angestachelt. Das ist meiner Meinung nach viel Lärm um nichts.“

Josef Ignacz (61) Quelle: Fabienne Küchler

Josef Ignacz (61) lässt sich nächste Woche bei seinem Arzt gegen die Influenza impfen. Richtig überzeugt davon ist er aber nicht. Allerdings sei er gesundheitlich stark vorbelastet. „Ich war schon oft im Krankenhaus um operiert zu werden, oder auch wegen eines Herzinfarkts.“ Auch mit den Atemwegen habe er Probleme. Dadurch zähle Ignacz zur Gruppe der Patienten mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf der Grippe. Deswegen lasse er sich auf Empfehlung seines Arztes impfen. „Das gesundheitliche Risiko ist mir einfach zu hoch. Trotzdem glaube ich, dass es bei den Impfungen und ganz besonders auch bei Corona viel ums Geld geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so schlimm ist, wie es im Fernsehen manchmal dargestellt wird.“

Letztendlich müsse jeder für sich selbst entscheiden, ob man sich für oder gegen eine Grippeschutzimpfung entscheidet, so Klaus Müller (56). „Empfohlen wird es ja primär für ältere Leute ab 60. Deswegen lasse ich mich nicht impfen und genieße noch meine vier Jahre, in denen ich quasi noch zu jung für die Impfempfehlung bin,“ erzählt er mit einem Lachen im Gesicht.

Von Fabienne Küchler