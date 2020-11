Borna

In der Sitzung am Dienstag in der Kulturscheune stimmten die Gemeinderäte einer Änderung der Hundesteuersatzung zu. Kernpunkt ist die Erhöhung der Steuersätze. Der erste Hund kostet künftig 45 statt 30 Euro pro Jahr. Die Regelung, dass für den zweiten und weitere Hunde doppelt so viel Steuer zu zahlen ist, wird beibehalten.

Für die in der Satzung als gefährlich eingestuften Rassen steigt die jährlich zu entrichtende Steuer von 153 auf 177 Euro. Bei einem zweiten oder weiteren Hund dieser Kategorie bleibt der Satz gleich. Nicht geändert wird die Höhe der Zwingersteuer von 100 Euro. Sie kann angewendet werden, wenn mindestens zwei Hunde gehalten werden, wovon einer weiblich ist. Die neue Satzung tritt zu Beginn des Jahres 2021 in Kraft.

Mit der Satzungsänderung bewegen sich die in der Gemeinde Liebschützberg erhobenen Hundesteuern nun im oberen Teil der Bandbreite in der Collm-Region (siehe Grafik). Teurer ist die Haltung eines Hundes lediglich in den Städten Dahlen und Mügeln. Cavertitz und Naundorf erheben deutlich geringere Hundesteuern. Dort wurde letztmalig 2005 beziehungsweise 2016 an der Steuerschraube gedreht.

Johannes Ecke (parteilos), Bürgermeister der Stadt Mügeln, verweist darauf, dass die durch Hunde entstehenden Kosten durch diese Steuer nicht abgedeckt würden. Neben der Reinigung von Gehwegen und Grünflächen gäbe es ein weiteres kostenintensives Aufgabenfeld. „Durch den Urin von Hunden rosten die Stahlmasten der Straßenbeleuchtung deutlich schneller. Bei Alu-Mästen kommt es zu Ausblühungen“, erläutert er.

Von Axel Kaminski