Normalerweise bringen Amazon und Co. ja die Geschenke. Damit ist jetzt aber Schluss. Mit 2G im Einzelhandel macht die scheidende Bundesregierung dem Online-Handel pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ein großes Abschiedsgeschenk. Danke dafür! Ob dies das Virus fernhält? Ein Drittel der Kunden hält es auf jeden Fall schon mal fern.

Fern bleiben Sachsens Gaststätten auch die Gäste. Das Aussperren der Ungeimpften und das Rauswerfen aller Übrigen um 20 Uhr ist nachvollziehbar, denn schließlich hat das Virus ja auch mal Feierabend. Es geht dann schlafen, damit es am nächsten Morgen fit ist für die 3G-Kontrollen in Bus und Bahn. Diese Pandemiemaßnahme der neuen Ampelkoalition erklärt auch, warum die künftige Regierung so heißt: Wer nicht nachweisen kann, dass er geimpft, getestet oder genesen ist, fliegt an der nächsten Ampel raus!

Die Politik fährt wieder mal auf Sicht – hinein in einen dunklen Tunnel. Doch jeder noch so lange Tunnel hat ja bekanntlich ein Ende – und da wartet ja auch immer ein Licht. Am Ende des zweiten Corona-Winters wartet kein Licht, sondern eine Pflicht. Die Impfpflicht am Ende des Corona-Tunnels ist das Licht, das sich erst keiner traute anzuschalten – doch nun rückt der Schalter dafür in greifbare Nähe. Sachen gibt’s!

In „der größten Herausforderung seit dem zweiten Weltkrieg“ besann sich die künftige Ex-Kanzlerin Angela Merkel auf den Nachkriegs-Kanzler Adenauer und sein „Geschwätz von gestern“. Merke: Auch (oder gerade?) in der Krise kommen gewisse Gewissheiten nicht aus der Mode – und wenn es auch erst am letzten Tag im Amt als Regierungschefin ist.

Politisch in Mode kommen diesen Winter wieder die Kontaktbeschränkungen. Sie gelten im öffentlichen Raum – außer in der Schlange vor den Impf- oder Testzentren natürlich. Das sind diese berühmten Ausnahmen, die bekanntlich zwar die Regel bestätigen – aber in keiner Verordnung stehen. Im öffentlichen Raum gibt’s vielerorts auch keinen Alkohol mehr – außer eben im Discounter-Regal. Konsequent wäre auch hier ein Verbot. Aber da gilt ja – anders als anderswo – nicht einmal 2G.

Von Christian Kunze