Die Lage spitzt sich zu: Gynäkologie- und Geburtsstationen schließen 

Nachdem die Geburtshilfe der Helios-Klinik Leisnig im letzten Jahr geschlossen wurde, folgt nun auch die Gynäkologie. Kann die Versorgung von Patientinnen in der Region noch gewährleistet werden?

Das Angebot an Gynäkologie- und Geburtsstationen in der Region ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Dennoch kann die Versorgung durch die verbleibenden Stationen gewährleistet werden.