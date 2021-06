Collm-Region

Neben den großen Themen passieren in der Collm-Region auch viele kleine Dinge. Auch sie sind es wert, vermeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

AG für Umwelttoxikologie prüft Wasserqualität in der Region

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, ein eingetragener Naturschutzverein, bietet auf ihren Beratungsveranstaltungen den Bürgern die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren. Die Beratung findet am Donnerstag, dem 3. Juni, von 13.45 bis 14.45 Uhr im Oschatzer E-Werk und am gleichen Tag von 16 bis 17 Uhr im Mutzschener Bürgerbüro, Untere Hauptstraße 9, statt.

Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollte frisch abgefülltes Wasser (etwa ein Liter) in einer Kunststoff-Mineralwasserflasche mitgebracht werden. Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter wie Schwermetalle oder auf Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität überprüft werden. Auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung werden entgegengenommen. Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass etwa 500 Gramm der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen.

Gerätehaus in Bucha öffnet wieder

Erleichterung bei den Kameraden in Bucha: Nach einem Wasserschaden ist ihr Gerätehaus wieder nutzbar. Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) hatte bereits zur jüngsten Ratssitzung darüber informiert, dass die Wehr wieder einsatzfähig ist.

Nachdem auf einem Nachbargrundstück eine Leitung beschädigt war, stand auch das Gerätehaus unter Wasser. Die Technik der Wehr musste ausgelagert und die Räumlichkeiten getrocknet werden. Das sei nun erledigt, so dass die Helfer alles wieder an einem Ort haben und ganz normal einsatzfähig sind, so Gürth.

Tag der offenen Tür in der Grundschule Apfelbaum

Die evangelische Grundschule „Apfelbaum“ veranstaltet am Sonnabend, dem 26. Juni, einen „Tag der offenen Tür“. Interessenten können sich an diesem Tag in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr die Räume anschauen und mit den Pädagogen ins Gespräch kommen. Darüber, unter welchen Voraussetzungen das entsprechend der dann gültigen Schutzverordnungen möglich sein wird, werde man kurzfristig informieren, hieß es von der Schulleitung.

Von lvz