Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal mit Führungen auf Schloss Leuben, einem mobilen Freizeitpark in Oschatz, einem Konzert auf Schloss Hubertusburg, dem Tag der offenen Tür in der Grundschule Schweta und dem Mügelner Seniorenstübel, das wieder öffnet.