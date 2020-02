Die Minis sorgen für positive Feuerwehrstatistik

Oschatz

Die Zahlen für 2019 liegen vor und stimmen Frank Reichel, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz zufrieden. Der Verband zählt aktuell 83 Mitgliedsfeuerwehren. Das sind drei weniger als im Jahr zuvor.

Schließung von drei Wehren

Woran das liegt? „Drei Feuerwehren wurden geschlossen. Diese sind die Feuerwehren in Neußen, Limbach und Leuben“, erklärt der Lampersdorfer. Dennoch sei in diesem Jahr kein Mitgliederschwund zu verzeichnen. So sind in den 83 Wehren 3185 Mitglieder vertreten. Das ist ein Anstieg von immerhin sieben Mitgliedern. Die Gesamtzahl gliedert sich auf 348 Mitglieder im Alter von 16 bis 26 Jahren (25 mehr als im Jahr zuvor), 1969 Mitglieder im Alter von 27 bis 65 Jahren (im Jahr 2018 waren es 2039 Mitglieder) und Mitglieder über 65 Jahren – hier sind es 868 Mitglieder, 39 mehr als im Jahr 2018. Im aktiven Dienst sind 2106 der Mitgliedern, 2018 waren es 2118. Zudem zeigen die Zahlen auch, dass die Anzahl der Frauen in der Feuerwehr weiter steigt. So sind es 25 mehr als im Jahr zuvor und somit insgesamt 664 Frauen.

Gute Jugendarbeit

Aktuell befinden sich im Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz 35 Jugendfeuerwehren. Diese haben 547 Mitglieder. Auch die Zahlen der Minis in den sechs Minifeuerwehren sind gestiegen. So sind jetzt 73 Kinder im Alter bis sechs Jahren angemeldet. „Das zeugt von einer sehr guten Jugendarbeit. Bei den Minis sind es acht mehr als im Jahr zuvor. Wir haben 2011 mit 37 Minis begonnen. Die Freiwillige Feuerwehr Langenreichenbach war die erste, die eine Minifeuerwehr hatten. Mit sechs Jahren kommen die Kinder dann von der Mini- in die Jugendfeuerwehr. Mit der gut funktionierenden Jugendfeuerwehr kann ein Mitgliederschwund aufgehalten werden“, so Frank Reichel.

Aktive Mini-Feuerwehr in Langenreichenbach. Quelle: privat

Von Kristin Engel