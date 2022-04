Die Nachfrage sinkt – wie die Testzentren in der Oschatzer Region reagieren

Oschatz

Seit dem 3. April sind die meisten Corona-Regeln in Sachsen weggefallen. Gastronomen oder Veranstalter müssen beispielsweise keine Corona-Tests mehr als Zugangsvoraussetzung von ihren Gästen verlangen. Ab dem 1. Mai wird die Testpflicht weiter eingeschränkt und gilt dann nur noch für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hospizen, Werkstätten für behinderte Menschen oder Asylbewerber-Unterkünften. Das hat Folgen für die Impf- und Teststationen. Bereits seit Monatsanfang gibt es das kommunale Impfzentrum im O-Schatz-Park nicht mehr. Und wie geht es mit den Testzentren in der Region Oschatz weiter?

DRK-Teststation im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus: „Aufgrund der stark zurückgegangenen Testzahlen werden wir unsere Teststation in Oschatz ab nächste Woche Montag schließen“, sagt Anne Lissner, die Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes Torgau-Oschatz. Letztmalig ist das Testzentrum am 1. Mai von 16 bis 18 Uhr geöffnet. In der vergangenen Woche ließen sich nach Angaben der Vorstandsvorsitzenden durchschnittlich 15 Menschen pro Tag testen.

Testzentrum VitaliO in Oschatz, Promenade 33a: Seit Dezember des Vorjahres wird im VitaliO getestet. Gegenüber der Hochsaison im Februar ist die Zahl der Menschen, die sich hier testen lassen, laut Inhaberin Ines Schurig um etwa die Hälfte zurück gegangen. Als Reaktion auf diese Entwicklung wurden die Öffnungszeiten bereits reduziert. Ab Mai, so Ines Schurig, werde das Testen weiterhin an den Vormittagen angeboten – montags, mittwochs und freitags von 8 bis 10 Uhr. Auch am Sonntagvormittag werde weiter getestet – von 9.30 bis 11.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In dieser und in der nächsten Woche werde noch geschaut, wie die Nachmittagszeiten (montags bis einschließlich freitags) von 15.30 bis 17 Uhr angenommen werden. „Wenn kein Bedarf mehr dafür da ist, lassen wir das nachmittags wegfallen“, so Ines Schurig.

Teststation Fitness Center Bardo in Naundorf, Zur Siedlung 9: „Bei uns läuft alles genau so weiter wie bisher“, versichert der Inhaber Dietmar Bardo. Auch die Öffnungszeiten – montags bis freitags 10 bis 12 und 15 bis 19 Uhr, sonnabends 9.30 bis 11.30 Uhr und sonntags 16 bis 18 Uhr – würden beibehalten. Der Zuspruch sei in den vergangenen Wochen viel weniger geworden. Aktuell lassen sich laut Bardo in Naundorf durchschnittlich 15 Menschen pro Tag testen. Trotz dieser relativ kleinen Zahl könne der Service weiter angeboten werden, da das Personal des Fitness Centers so und so im Einsatz sei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Testzentrum Dahlen, Begegnungsstätte des Pflegedienstes „Pflegen mit Herz“, Gartenstraße 3: Hier werden die Öffnungszeiten ab Montag, den 2. Mai, deutlich eingeschränkt. Künftig sind Corona-Tests nur von 7.30 bis 8.30 Uhr sowie am Nachmittag von 15 bis 16 Uhr möglich. In dieser Zeit können sich Interessenten ohne Anmeldung testen lassen. Am Wochenende und an Feiertagen will der Pflegedienst das Angebot im Dahlener Geschäftshaus jeweils von 10 bis 11 Uhr aufrecht erhalten – dann ist aber eine Anmeldung unter der Telefonnummer 034361 688210 nötig. Die neuen, kürzeren Öffnungszeiten haben mit der deutlich gesunkenen Nachfrage zu tun. Außerdem läuft der Betrieb in der Begegnungsstätte mittlerweile wieder normal und die Testangebote sind jeweils vor und nach der täglichen Betreuung der Senioren eingetaktet.

Von Frank Hörügel und Jana Brechlin