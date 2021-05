Die Pflegebranche ist am Limit – Pflegeberufe in der Region Oschatz sind dennoch gefragt

Oschatz

Die Ausbildung in einem Pflegeberuf ist trotz – oder wegen der Pandemie nicht unbeliebter als vor Corona. Mancherorts sind Plätze sogar gefragter denn je. Pessimistisch blicken eher die bereits ausgebildeten Fachkräfte der Branche in die Zukunft. Die Absicht zu kündigen, ist gestiegen. Wir haben uns in der Region umgehört, welchen Stand der Beruf hat.

Mehr Männer als Frauen unter den Bewerbern

Als Koordinator des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in Trägerschaft der Stadt Oschatz vermittelt Jugendarbeiter René Werner junge Menschen auch an Einsatzstellen in der Pflege. Dazu gehören die Collm-Klinik, das Fachkrankenhaus Hubertusburg Wermsdorf, die Lebenshilfe Oschatz und die Häusliche Krankenpflege Ihm in Oschatz.

„Obwohl im vergangenen und diesem Jahr die Möglichkeiten der direkten Werbung durch Corona arg begrenzt waren, ist das Interesse in etwa gleich zu den vergangenen Jahren. Auffällig dabei ist, dass sich dieses Jahr erstmals mehr junge Männer als junge Frauen beworben haben“, so Werner. Sonst sei das Verhältnis immer zugunsten der weiblichen Bewerber gewesen. Insgesamt hätten sich knapp 20 Bewerber gefunden.

Neue Erschwernisse in Ausbildung

Die neu eingeführte generalisierte Pflegeausbildung erschwere es seit der Einführung, medizinische und pflegerische Ausbildung unter einen Hut zu bekommen, beklagt Markus Drexler, Vorsitzender der Lebenshilfe Regionalvereinigung Oschatz. Begründet sie dies mit dem Wegfall der medizinischen Ausbildungsteile. „Bisher haben wir das mit dem Privaten Bildungszentrum in Zschöllau bewerkstelligt.

Nun müssen wir uns einen anderen Partner suchen. Im Blick haben wir dafür bereits das Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf. Möglich ist es auch über die Heimerer Schulen – aber nicht am Standort in Oschatz“, so Drexler. Die Collm-Klinik in Oschatz habe ihre eigenen Auszubildenden.

Hoffnung auf wirkliche Anreize für Beruf

Die Praxisanleiter, die die jungen Auszubildenden begleiten, seien dadurch noch mehr gefordert. Drexler hofft, dass seitens der Politik bald wirkliche Anreize geschaffen werden, den Beruf attraktiver zu machen. „Einmalige Prämien genügen nicht.“ Nachteilig sei nach wie vor das Lohngefälle zwischen Stadt und Land sowie zwischen Ost und West. „Der einheitliche Mindestlohn ist ein Anfang. Die Tarife sind aber noch immer zu verschieden.“ Nur so könne man dem Fachkräftemangel, der übrigens nicht erst mit Corona bekannt wurde, entgegen wirken.

Valentin Rische (19) ist im zweiten Lehrjahr zur Pflegerausbildung im Krankenhaus Riesa. Der aus Merkwitz Stammende hat damit über einen Umweg seine Erfüllung gefunden. „Eigentlich wollte ich Notfallsanitäter werden, dafür war ich aber nach dem Schulabschluss noch zu jung. Bei einer Berufsmesse wurde ich dann auf das Klinikum Riesa aufmerksam“, berichtet er. Menschen zu helfen, täglich mit ihnen und für sie zu arbeiten, das liegt Valentin mehr als ein Job im Büro oder auf dem Bau. In der Pflege gelänge ihm das noch stärker denn als Sanitäter.

Praxis fordert extrem

Als er die Ausbildung antrat, war von Corona noch nicht die Rede. Dann brach die Pandemie mitten in sein 1. Lehrjahr. „Der digitale Unterricht brauchte ein wenig Anlaufzeit, funktionierte dann aber top. In der Praxis waren wir alle extrem gefordert. Zum Alltag auf Station kam noch die Maskenpflicht, Hygiene und Materialknappheit – das war fordernd“, berichtet er. Die Arbeit im Team habe aber funktioniert. „Die erfahrenen Kollegen schätzen uns und umgekehrt“, bilanziert er. Die Entscheidung, in der Pflege zu arbeiten, sei durch Corona gefestigt worden.

Collm-Klinik bildet eigene Pflegekräfte aus

In der Oschatzer Collm-Klinik gehört die Ausbildung eigener Pflegekräfte zum Kern der Nachwuchsgewinnung. Seit dem vergangenen Jahr versucht das Krankenhaus, mindestens zehn Plätze für die Erstausbildung Gesundheits- und Krankenpflege zu besetzen (Vergütung auf dem Niveau des öffentlichen Dienstes). Außerdem ist aktuell eine Stelle im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) besetzt.

Zusätzlich – und das ist neu in diesem Jahr – wird hier auch in die Zweitausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege als Erwachsenenqualifizierung investiert in Kooperation mit der Heimerer-Schule in Oschatz. Bisher konnte laut Klinik-Geschäftsführer Stefan Härtel über diesen Weg eine Frau gewonnen werden, die in einer Pflegeeinrichtung als ungelernte Pflegekraft gearbeitet hat. „Das bieten wir sehr offensiv auch allen anderen Interessierten an“, so Härtel.

Weitere Pflegekräfte gesucht

Aktuell arbeiten in der Collm-Klinik 153 Beschäftigte und Auszubildende im Bereich des Pflegedienstes unter Leitung von Antje Doßmann, zum Teil auch in Teilzeit. Das entspricht 105 Vollzeitstellen. „Wir würden schon noch neun Pflegekräfte zusätzlich einstellen“, so Härtel. Um diese Differenz auszugleichen, ist die Collm-Klinik vor einigen Wochen in die Werbeoffensive für neue Mitarbeiter gegangen. Mit Erfolg: „Wir haben schon einige Mitarbeiter gewinnen können, die in den nächsten zwei Monaten bei uns anfangen“, freut sich Härtel. Auch die Auszubildenden, die in diesem Jahr fertig werden, sollen nach bestandener Prüfung übernommen werden.

Von Christian Kunze und Frank Hörügel