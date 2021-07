Die Sportstätten im Altkreis Oschatz sind alt – Fördergelder wären mehr als willkommen

Collm-Region

Der auch für den Sport zuständige sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) übergab kürzlich erste Förderbescheide für Investitionen in Sportstätten. Mit etwa 20,5 Millionen Euro fördert der Freistaat in diesem Jahr solche Vorhaben. Der Bedarf dürfte aber deutlich höher liegen. Eine kurze Umfrage bei den Bürgermeistern des Altkreises Oschatz ergab, dass schon hier mehrere Millionen problemlos verbaut werden können.

Kunstrasenplatz in Wermsdorf hat Priorität

Wenn ein Füllhorn über die Sportanlagen ausgeschüttet würde, hätte für Matthias Müller (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Wermsdorf, ein Kunstrasenplatz in Wermsdorf erste Priorität. So sei das nur im Kopf, mehr so im Hinterkopf. Ohne dass da schon ein Projekt in der Schublade läge, wisse man, dass solch ein Platz mit Zaun drumrum etwa 750 000 Euro kosten würde. Zwar sei der Fördersatz für Außensportanlagen von 30 auf 50 Prozent angehoben worden. Dennoch bliebe da ein ganzer Batzen für Gemeinde und Verein übrig. Wünschenswert wäre aus Sicht von Matthias Müller auch eine dauerhafte, moderne Lösung für den Kegelsport im Ort.

Bedarf am Naundorfer Sportplatz

Ohne langes Zögern fällt der Naundorfer Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos) bei der Frage nach Sport-Wunschprojekten der Naundorfer Sportplatz ein. „Wenn man das komplett, also auch mit Laufbahn, in Angriff nimmt, kommt dort eine hohe sechsstellige Summe zusammen“, erläutert sie. Da bleibe auch mit einer 50-prozentigen Förderung noch viel Geld übrig, dass man erst einmal zusammenbekommen müsse.

Neue Turnhalle in Mügeln

„Wir müssen irgendwann einmal eine neue Turnhalle bauen“, sagt Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos). Ob das schon in fünf oder erst in zehn Jahren passieren könne, wisse er nicht. Immerhin rede man hier über eine Investition in Höhe von rund vier Millionen Euro. Grob geschätzt. Bevor die Bau- und Materialpreise explodiert sind. Die Turnhalle der Grundschule in Altmügeln müsste dringend entlastet werden. Und die Oberschule habe ohnehin nur einen kleinen Sportsaal.

Investitionen in Sportstätten ist nachrangig

Das Dilemma: Kommunen haben Pflichtaufgaben, die vordringlich zu erledigen sind, zum Beispiel die Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. Investitionen in Sportstätten seien da nachrangig. Auch für König Fußball gäbe es im Stadtgebiet einiges zu tun. „Gut wäre, wenn wir eine Anlage hätten, mit der wir den Rasenplatz in Ablaß bewässern könnten“, erklärt Johannes Ecke. Wünschenswert sei auch eine moderne Flutlichtanlage für den Mügelner Platz. Belastbare Zahlen gäbe es für beide Projekte nicht.

Neue Turnhalle für Oschatz

Eine neue Turnhalle wäre auch für Oschatz wünschenswert. Hier sind die Planungen sogar so weit, dass der Standort klar ist. „Sie soll im Karree bei Hort und Grundschule ‚Bücherwurm’ entstehen“, erklärt Finanzbürgermeister Jörg Bringewald. Ziel ist, mit diesem Neubau die Döllnitz-Sporthalle, die ursprünglich als Verkaufsstelle errichtet worden war und mittlerweile in die Jahre gekommen ist, zu ersetzen. Wie der Mügelner Bürgermeister rechnet auch Jörg Bringewald mit rund vier Millionen Euro Kosten. Umgesetzt werden soll das im Rahmen des Förderprogrammes zum Stadtumbau, voraussichtlich frühestens 2025. Abgesehen davon, dass das schon ein umfangreiches Projekt wäre, seien auch verschiedene Investitionen in den Sportplatz an der Merkwitzer Straße nötig.

Turnhalle in Schönnewitz ist alt

„Unsere vom Vereinssport mit genutzte Turnhalle an der Grundschule in Schönnewitz ist mittlerweile in die Jahre gekommen“, stellt David Schmidt (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Liebschützberg fest. Da wären einige grundlegende Sanierungsarbeiten wünschenswert.

Vereinshäuser in Terpitz und Bornitz haben Bedarf

Die Vereinshäuser in Terpitz und Bornitz, wo Fußball im Ligabetrieb gespielt werde, müssten ebenfalls dringend modernisiert werden. „In Terpitz, dem wahrscheinlich schlechtesten Sportlerheim des Altkreises, ist das nicht nur eine Frage des Geldes“, betont der Bürgermeister. Die Kommune sei nicht Eigentümer des Areals, die sportliche Nutzung daher nur geduldet. Man hoffe, hier über die Flurneuordnung klare Verhältnisse zu schaffen, aber das könne noch Jahre dauern. Vor längerer Zeit seien die Kosten auf 50 000 bis 60 000 Euro geschätzt worden.

Sanierungskonzept für Sportlerheim Borna

Etwas weiter sei man in Borna, wo man für das Sportlerheim eine Energieberatung in Anspruch nehmen wolle. So komme man zu einer guten fachlichen Grundlage für ein Sanierungskonzept. Noch schwerer sei es, Fördermittel für Sportanlagen zu bekommen, die zwar regelmäßig, aber nur für den Breitensport genutzt würden – so wie in Ganzig oder Leckwitz.

Neubau eines Freizeit- und Kulturzentrums Dahlen hat Vorrang

„Der Neubau eines Freizeit- und Kulturzentrums in unserem Bildungscampus aus Grundschule, Hort und neu zu bauender Kita hat für uns Vorrang“, betont Matthias Löwe (WHD), Bürgermeister der Heidestadt Dahlen. Man plane eine 1-Feld-Halle und keine Luftschlösser. Damit könne man die Situation für viele Vereine verbessern. Und tatsächlich sei die aktuell genutzte Schulturnhalle mit einer Sanierung nicht auf einen modernen Stand zu bringen.

Erneuerung am Schmannewitzer Sportplatz nötig

Sicher gäbe es auch beim in die Jahre gekommenen Sozialtrakt im Stadion von Wacker Dahlen Bedarf. Sein Stellvertreter Hartmut Risse (WHD) sieht außerdem die Notwendigkeit, das Dach des Sozialgebäudes am Schmannewitzer Sportplatz grundlegend zu erneuern. Dafür habe man schon Angebote eingeholt – allein das Geld reicht nur dafür, die Schäden nach den letzten Unwettern zu beseitigen.

Cavertitz ringt um Fördermittel für LSV Schirmenitz-Paußnitz

Der LSV Schirmenitz-Paußnitz ringt schon seit geraumer Zeit um Fördermittel, weiß Christiane Gürth (parteilos), Bürgermeisterin der Gemeinde Cavertitz. Seit vergangenem Jahr nutzen die Fußballer übergangsweise einen Container als Umkleideraum und Sozialgebäude. Er wurde ihnen vom Eigentümer der zuvor genutzten Räumlichkeiten, an der er wegen der Erweiterung seiner Firma selbst Bedarf hatte, zur Verfügung gestellt. Dieses Angebot war auf ein Jahr befristet und läuft nun aus.

„Einen Antrag auf Förderung eines neuen Sozialgebäudes haben wir gestellt. Wir warten händeringend auf Antwort“, erläutert der LSV-Vorsitzende Frank Scharsig. Es gehe um Gesamtkosten von rund 55000 Euro. Allerdings werde bei der Antragstellung kritisch nachgefragt, wie es mit dem Nachwuchsport im Verein aussähe. Doch wie begeistert man Jugendliche dafür, dort Sport zu treiben, wo das Umfeld nicht attraktiv ist? In Cavertitz gäbe es seitens des SV Traktor Überlegungen, den Sportplatz zu erneuern. Sicher bestehe da kein Bedarf mehr an einem Fußballfeld, wohl aber an einem Platz für Beach-Volleyball. Die Gemeinde als Träger habe da nichts dagegen, aber auch kein Geld im laufenden Haushalt.

Von Axel Kaminski