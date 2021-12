Die Staatsstraßen rund um Oschatz bleiben holprig

Altkreis Oschatz

Bei Schlaglöchern vor der Haustür lohnt es sich in der Regel, zunächst im Gemeindeamt oder Rathaus nachzufragen, ob Abhilfe möglich ist. Im Altkreis Oschatz sind jedoch viele wichtige Verbindungen Staatsstraßen. Die Hoheit über Planungen, Reparaturen und grundhaften Ausbau liegt beim Freistaat Sachsen und dessen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das betrifft auch die Ortsdurchfahrten und damit das Schlagloch vor dem eigenen Grundstück. Die Oschatzer Allgemeine hat im Amt nachgefragt, an welchen Straßen 2022 gebaut wird. Die Aussichten für die nähere Zukunft sind bescheiden. Es sei denn, man freut sich schon über Fortschritte bei der Planung.

Hoffnung für Ausbau der S 24 in Schmannewitz

Lediglich bei den über zwei Jahrzehnten währenden Bemühungen zum grundhaften Ausbau der S 24 in Schmannewitz ist ein Hoffnungsschimmer am Horizont zu sehen. Hier hat im vergangenen Monat der Abriss des Eckhauses Torgauer Straße/Alte Lindenstraße begonnen. Das ist bereits ein Vorbote des Ausbaus der S 24, der mit einem „richtliniengerechten Ausbau“ dieser Einmündung verbunden ist. Nach Angaben des Lasuv werden diese Arbeiten voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen.

Geld bestimmt weiteren Verlauf

Wann es dann direkt an, in und auf der Torgauer Straße weitergeht, steht offenbar noch nicht fest. Den aktuellen Stand beschreibt das Lasuv so: „Der Straßenausbau im Zuge der S 24 in Schmannewitz einschließlich der Leitungsverlegung (unter anderem für Regenwasser, Trinkwasser, Strom, Gas und Telekommunikation) wird derzeit gemeinsam mit der Stadt Dahlen und den beteiligten Versorgungsunternehmen vorbereitet.“ Der Baubeginn nach Fertigstellung der Ausführungsplanung hänge vom Bereitstehen der notwendigen Haushaltsmittel durch die Kostenbeteiligten ab. Zum jetzigen Zeitpunkt kann damit noch keine belastbare Aussage zu einem Bauzeitraum getroffen werden.

Dahlen hat Vorhaben im Haushalt eingeplant

„An uns wird es nicht scheitern“, betont Matthias Löwe (WHD), Bürgermeister der Stadt Dahlen, einer dieser erwähnten „Kostenbeteiligten“. Sowohl im aktuellen Doppelhaushalt als auch in der mittelfristigen Finanzplanung sei dieses Vorhaben verankert. Zudem habe der Stadtrat bereits im Juli der Finanzierungsvereinbarung mit dem Lasuv und dem Landkreis Nordsachsen zugestimmt.

Planungen für Ausbau der S 31 in Borna und Schönnewitz

Seit Ende Oktober ist der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der S 31 in Borna und Schönnewitz bestandskräftig. Die Landesdirektion Sachsen hatte die Planungen im August genehmigt. Vorgesehen ist, die Fahrbahn auf einer Länge von 1,3 Kilometern zu sanieren sowie die Fußwege zu erweitern. Dazu gehört, dass an der Kreuzung Lonnewitzer Straße/Große Seite sowie am Abzweig nach Wadewitz Kreisverkehre entstehen werden.

Die Bushaltestellen sollen im Zuge der Bauarbeiten barrierefrei gestaltet werden. Nun müssen die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen erstellt werden. Das Lasuv kündigte an, dass diese Schritte „in Kürze vorgesehen“ seien. Weiter heißt es „Unter der Voraussetzung des Bereitstehens der notwendigen Haushaltsmittel ist die Einordnung in ein Bauprogramm möglich.“ Nähere Angaben, wann das sein könnte, macht das Amt nicht.

Planfeststellung für Ortsdurchfahrt Bornitz

Kurz vor Kleinragewitz trifft die S 31 auf die S 28. Zwischen diesem Knoten und der Grenze zum Landkreis Meißen wurde die S 28 bereits 2016 auf 1,6 Kilometern ausgebaut. „Übrig geblieben“ ist die Ortsdurchfahrt Bornitz. Hierzu teilt das Lasuv mit, dass derzeit die Planfeststellungsunterlagen erarbeitet werden. Dabei seien noch weitere Aufwendungen im Bereich der Umweltplanung erforderlich. Im nächsten Schritt stehe dann die Planfeststellung an. Ein Termin dafür lasse sich noch nicht seriös benennen.

Vorplanungen für S 31 zwischen Lonnewitz und Naundorf

In der Vorplanung befinden sich die Planungen für den Ausbau der S 31 zwischen dem Kreisverkehr bei Lonnewitz und Naundorf sowie zwischen Naundorf und der 2015 für den Verkehr freigegebenen Ortsumfahrung Mügeln. An beiden Abschnitten soll ein Radweg angelegt werden. „Beide Bauabschnitte befinden sich in der Vorplanung. Es werden Varianten hinsichtlich der Radwegführung und der Knotenpunktgestaltung untersucht“, schildert das Lasuv den aktuellen Stand dieses Projektes. Der Abschluss der Vorplanung mit Bestätigung einer Vorzugsvariante sei zum Ende des Jahres 2022 vorgesehen.

Neben den Staatsstraße ist das Landesamt auch für Bundesstraßen zuständig. Nächstes Jahr werden zehn Jahre seit der Freigabe des Abschnittes zwischen der B 6 und der Rostocker Straße in Riesa vergangen sein – ohne dass seither wieder Bagger oder Planierraupen hier im Einsatz gewesen wären.

B 6 bis Salbitz im Planfeststellungsverfahren

Der „Rest“ der Bundesstraße bis zur Autobahnanschlussstelle Döbeln-Nord unterteilt sich in zwei Bauabschnitte. Der Abschnitt von der B 6 bis Salbitz befindet sich nach Angaben des Lasuv im Planfeststellungsverfahren. „Die Tekturen sind abgeschlossen und die eingegangenen Einwendungen wurden erwidert“, teilt das Amt mit. Die Einwendungen würden derzeit durch die Planfeststellungsbehörde – also die Landesdirektion – geprüft. Für den 4. Bauabschnitt zwischen Salbitz und der Autobahn befänden sich die Unterlagen zur Vorplanung derzeit im Genehmigungsverfahren. In der nächsten Planungsphase, dem Vorentwurf, werde die detaillierte Planung des Vorhabens erfolgen.

Vermessung für Ortsumgehung für Strehla

Noch relativ jung ist das Vorhaben, tatsächlich eine Ortsumgehung für Strehla zu planen. Damit sollen die Anwohner der B 182 vom Lärm entlastet werden und die Sicherheit auf der Straße, die in engen Kurven durch die Nixenstadt führt, größer. Für diese Ortsumgehung laufen nach Angaben des Lasuv derzeit die Vermessungsarbeiten. Die zugehörigen Unterlagen würden bis zum Ende des ersten Quartals 2022 erwartet. Die europaweite Ausschreibung für die Planung der Verkehrsanlagen im Rahmen des Vorentwurfes und des Genehmigungsentwurfes laufe derzeit. „Mit der planerischen Bearbeitung soll im zweiten Quartal 2022 begonnen werden“, teilt das Landesamt mit.

