Die „Stunde der Gartenvögel“ in Nordsachsen

Nordsachsen

Am Wochenende hatte die Umweltschutzorganisation Nabu zur Vogelzähl-Aktion „Stunde der Gartenvögel“ aufgerufen. Viele Menschen kamen diesem Aufruf nach – und auch ich packte mich mit einer warmen Decke in den Garten im nordsächsischen Dommitzsch und beobachtete die Vogelwelt. Doch in diesem Jahr waren meine Ergebnisse eher mager. Ich denke nicht, dass man daraus den Schluss ziehen sollte, dass es weniger Vögel gibt, sondern es lag wohl eher daran, dass ich einfach den falschen Platz oder die falsche Zeit gewählt hatte. Gehört habe ich die Vögel – doch ich sah sie nicht.

Blaumeise Quelle: dpa

Drei oder nur eine Meise

Letztendlich flatterte ein Rabe über mich hinweg. Auch eine Elster flog vorbei und drei Kohlmeisen warfen nacheinander einen Blick ins Futterhaus – obwohl ich fast glaube, dass es immer ein und die selbe Meise war. Alle anderen Vögel waren leider zu weit weg, um sie zu erkennen. Sehr schade. Habe ich in anderen Zeiten doch auch schon unter anderem einen Grünfinken, Blau- und Kohlmeisen, Sperlinge, einen Specht und sogar einen Reiher bei uns im Garten erblickt. Obwohl letzterer wohl kein typischer „Gartenvogel“ ist.

Rotkehlchen Quelle: Julian Stratenschulte

„Man kann derzeit deutlich weniger Singvögel hören“, sagt auch Rolf Burmeister, Mitglied der Oschatzer Fachgruppe Ornithologie und Naturschutz. Das Auftauchen der Vögel ging in diesem Jahr nur schleppend voran. „Der April war sehr kalt. Deswegen haben einige Vögel auf sich warten lassen. Doch nun sind alle da.“

Ziemlich still

Singdrossel, Rotkehlchen, Kleiber und viele andere seien zur Zeit aber ohnehin ziemlich still. „Das liegt daran, dass sie mit der Aufzucht ihrer Jungen voll beschäftigt sind. Während der Brutzeit ist das manchmal so. Doch es gibt auch Zeiten, wo man sie gut hören kann. Zum Beispiel, wenn ein Regenschauer durch ist, fangen alle an zu trällern“, so der Oschatzer Ornithologe.

Elster Quelle: dpa

Ein aussagekräftiges Ergebnis der Vogelzählung liegt so kurz nach der Aktion noch nicht vor. Denn noch bis zum 24. Mai können die gezählten Vögel beim Nabu gemeldet werden. Allerdings kann man einen Blick auf die vorangegangene „Stunde der Wintervögel“ im Januar werfen, an der sich deutschlandweit mehr als 236 000 Menschen beteiligt hatten. „Nach Auswertung aller Daten einschließlich der postalisch eingegangenen Meldungen steht eine Rekordzahl von 5,6 Millionen beobachteter Vögel aus 176 Arten zu Buche“, heißt es vom Nabu. Damit wurde eine Rekordteilnahme erzielt und die wissenschaftliche Mitmachaktion wird damit noch aussagekräftiger.

Weniger Vögel im Winter

Doch was bedeutet das? Denn obwohl die Anzahl der Teilnehmer zugenommen haben, haben es die Zahlen der Vögel leider nicht. „Die durchschnittlich 34,5 Vögel pro Garten sind der zweitniedrigste Wert seit Beginn der Aktion im Jahr 2011, zwölf Prozent weniger als im langjährigen Durchschnitt“, so Nabu-Vogelschutzexperte Lars Lachmann. „Nur im Winter 2017 waren die Zahlen noch etwas niedriger. Auch damals machten sich besonders die typischen Futterplatzbesucher rar, nämlich sämtliche Meisenarten, Kleiber, Gimpel und Kernbeißer – alles Arten, deren Winterbestände auf den Zuzug von Artgenossen aus dem Norden angewiesen sind. Dieser ist im bis kurz vor der Zählung europaweit sehr milden Winter wohl teilweise ausgeblieben.“

Kohlmeise Quelle: dpa

Von „Rekordwerten“ spricht der Nabu dagegen bei Standvogelarten wie Haussperling und Stadttaube sowie Arten, die grundsätzlich mildere Winter bevorzugen, wie Rotkehlchen und Ringeltaube.

„Seit Beginn unserer Zählaktion 2011 nehmen die Winterbestände derjenigen Vogelarten ab, die auf Zuzug aus dem Norden und Osten angewiesen sind. Im Winter standorttreue Arten und solche, die teilweise von uns nach Süden ziehen, zeigen dagegen stabile oder gar wachsende Winterbestände“, so Lars Lachmann. Zudem spricht man von einer langen Reihe recht milder Winter in den vergangenen Jahren. Was bedeutet, dass so auch die Neigung der Vögel, in wärmere Regionen im Süden und Westen auszuweichen, geringer ist.

Besorgt über den Grünfink

Grünfink Quelle: dpa

Besorgt sei man hingegen bezüglich des Grünfinken. Denn sein Rückgang sei nicht mit dem Wetter zu erklären. Schon länger setze sich dieser Abwärtstrend fort. Somit wurden im Winter nur noch 0,9 Grünfinken pro Garten gezählt. „Damit gibt es heute nur noch ein Viertel der Grünfinken, die noch 2011 die Gärten bevölkerten“, heißt es von Seiten des Nabu. Auf den vorderen Plätzen tummelten sich im Winter 2021 deutschlandweit der Haussperling, die Kohlmeise, der Feldsperling, die Blaumeise und die Amsel.

Haussperling Quelle: Nabu/dpa

Die Vogelzählungen sind eine tolle Mitmach-Aktion, finde ich. Denn was lässt den Stress des Alltags mal besser für einen Moment stillstehen, als sich zu einer ruhigen Zeit in den Garten zu setzen, die Natur zu genießen und den Stimmen der Vögel zu lauschen?

Von Kristin Engel