Die Welt der Fledermäuse – in der Ökostation Naundorf gibt es Details

Naundorf

Am 4. Mai wird Marco Roßner vom Fachbüro hochfrequent GbR aus Leipzig in der Ökostation der „Grünen Welle“ die Besucher in die Welt der Fledermäuse mitnehmen. „Neben einem allgemeinen Teil erwarten uns interessante Fakten aus der regionalen und lokalen Fledermausfauna“, erläutert Stationsleiterin Annett Erdmann.

Perfekt fürs Nachtleben

Auch von Besonderheiten wisse Marco Roßner zu berichten. „Als einzige fliegende Säugetiere der Erde vollbringen Fledermäuse fantastische Leistungen. Sie seien perfekt an das Nachtleben angepasst. Im Vergleich zu anderen heimischen Säugetieren wüssten wir über diese Wesen deshalb vergleichsweise wenig. Zu ihrer Erforschung müsste teils aufwändige Technik eingesetzt werden.

Forschungsergebnisse aus dem Wermsdorfer Wald

Der Abend werde einen Überblick über die Lebensweise heimischer Fledermäuse geben und dabei auch aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Wermsdorfer Wald einbeziehen.

Nach dem etwa einstündigen Vortrag mit anschließender Fragerunde werde die Veranstaltung zur Dämmerung draußen fortgesetzt, um Fledermäuse direkt zu beobachten.

Der Vortrag beginnt 18.30 Uhr.

Von ak