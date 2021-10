Die Wermsdorfer haben eine neue Wehrleitung und ein wichtiges Projekt

Wermsdorf

Die Zustimmung ihrer Mitglieder haben sie schon, jetzt gab es für Michael Jenetzky, Peter Rudolph und Manuel Köhler auch einstimmig grünes Licht aus dem Gemeinderat. Alle drei sind damit offiziell in ihren Ämtern in der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Wermsdorf bestätigt.

Die Bestellung des Rates per Votum ist in der Feuerwehrsatzung geregelt und gilt für die nächsten fünf Jahre – bis zur nächsten Wahl der Wehrleitung. Bürgermeister Matthias Müller gratulierte den Kameraden zu diesem eindeutigen Beschluss und überreichte ihnen ihre Ernennungsurkunden.

Zeit für einen Wechsel

Ganz neu ist die neue Führungsspitze allerdings nicht. „Die Kameraden sind alle schon viele Jahre engagiert“, hob Matthias Müller hervor. So sei etwa Peter Rudolph bisher schon stellvertretender Leiter gewesen. Michael Jenetzky folgt als Wehrleiter Carsten Köhler. Dieser hatte über 20 Jahre die Schar der Helfer in Wermsdorf angeführt und war nun nicht erneut für das Amt angetreten. Es sei Zeit für einen Wechsel, zudem seien sehr gute Kameraden bereit, Verantwortung zu übernehmen, hatte Köhler vorab erklärt. Der bisherige, langjährige Wehrleiter bleibt den Feuerwehrleuten in Wermsdorf aber weiter erhalten, zuletzt unterstützte er den Nachwuchs in der Jugendwehr beim Einsatz zum jährlichen Umwelttag.

Neubau des Feuerwehrgerätehauses

Der neue Wehrleiter und seine Stellvertreter gestalten nun ihrerseits die Zukunft der Helfer. Wichtigstes Projekt dabei dürfte in den kommenden Jahren der lang erwartete Neubau eines Feuerwehrgerätehauses sein, für das der Gemeinderat bereits den Grundstückskauf beschlossen hat.

Von Jana Brechlin