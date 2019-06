Wermsdorf

Einwohnerzahl, Altersdurchschnitt, Lebenserwartung – was für Statistiker nackte Zahlen sind, ist für Kommunen oftmals eine wichtige Grundlage für die künftige Entwicklung. Was sich im Einzelnen dahinter verbirgt, haben wir am Beispiel von Wermsdorf dargestellt.

Auf den ersten Blick kommt die Gemeinde bei der statistischen Erhebung der Kommunen nicht besonders gut weg. Sie bekommt die Demografienote acht und das heißt: „Stark alternde Kommune.“ Nach einer aktuellen Prognose werden im Jahre 2030 ein Viertel der Wermsdorfer über 65 Jahre alt sein. Aktuell liegt das Durchschnittsalter der Einwohner bei 48,1 Jahren, 2030 soll es bei 48,8 Jahren liegen

Aktuell kommen in Wermsdorf acht Geburten und elf Sterbefälle auf 1000 Einwohner. Um den Altersdurchschnitt der Kommune wieder zu senken, müssten mehr Kinder geboren – oder aber junge Leute angelockt werden. „Unsere große Chance ist es, dass junge Leute zurückkommen, die hier groß geworden sind,“ das weiß auch Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU).

Arbeitsplätze locken junge Menschen nach Wermsdorf

Doch ob junge Menschen in Wermsdorf bleiben oder gar hinzu ziehen, hängt von der wirtschaftlichen Lage und möglichen Arbeitsplätzen ab. Und hier könne die Entwicklungen auch positiv gedeutet werden, findet Volkmar Beier, Pressesprecher der Arbeitsagentur in Oschatz: „Es gibt Stabilität und ein kontinuierliches Wachstum an Arbeitsplätzen,“ sagte er. Wermsdorf habe im Vergleich zu anderen Kommunen eine vielfältige Gewerbebranche zu bieten. Vor allem das Krankenhaus, die Glasindustrie und der Anlagenbau böten attraktive Arbeitsplätze. 1671 Menschen arbeiten derzeit in Wermsdorf, 1108 Frauen und Männer kommen aus anderen Kommunen für die Arbeit hierher.

Prognosen und ihre Falsifikierbarkeit

Bürgermeister Matthias Müller sieht hier das Potenzial seiner Kommune und er wittert eine Trendwende: „Wir haben zwei neue Grundschulklassen, das stimmt mich positiv.“ Prognosen, das sind Zukunftszenarien, die von einer bestimmten berechneten Entwicklung ausgehen – und die aber immer auch von neuen Bedingungen widerlegt werden können. Vielleicht liegt genau hier die Chance für Wermsdorf mit seinen aktuellen Zahlen.

Von Anna Flora Schade