Collm-Region

Auch am kommenden Wochenende ist in der Collm-Region und den Städten ringsum wieder viel los. Wir sagen euch, wo, welche Veranstaltungen stattfinden.

Sonnabend

Döbeln: Stadtmuseum 03431 579138, Obermarkt 1: 17 Uhr Wassertropfen & Seifenblasen, Lyrik-Lesung, Nachklang zum Welttag der Poesie 2020 zu Ehren von Joachim Ringelnatz

Anzeige

Grimma: Stadtinformation 03437 9858285, Markt 23: 11 Uhr Altstadtspaziergang, einstündiger Rundgang durch Grimmas historische Altstadt

Grimma: Vogels Ballhaus 03437 911063, Oberwerder 9: 10 Uhr Grimmaer Bierführung

Mügeln: Bürger- und Ratssaal Markt 1: 13-15 Uhr Tag der offenen Tür beim Döllnitztalchor. Alle Interessierten, die gern singen und im Chor mitwirken möchten, sind zur Probe eingeladen

Oschatz: E-Werk 03435 6669711, Lichtstr. 1: 10 Uhr Schmiedeworkshop für Anfänger & Fortgeschrittene, nur mit vorheriger Anmeldung

Thalheim: Bürgerhaus 16 Uhr Herbstfest, bis Mitternacht wird es unter anderem möglich sein, Kürbisse zu schnitzen, zu basteln, Fahrten mit dem Kremsertraktor zu unternehmen und an einem Lampionumzug teilzunehmen. Musik gibt es von DJ Rene

Torgau: Kulturbastion 03421 737610, Str. der Jugend 14b: 21 Uhr Apfeltraum - Cäsars Söhne spielen Cäsars Songs

Zeuckritz: Schwemmteich 10 Uhr 18. Fischzug mit Fischverkauf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Kameradinnen und Kameraden der FF Zeuckritz freuen sich auf zahlreiche Gäste

Sonntag

Dahlen: Schloss 034361 51468, Schlossstr.: 10 Uhr Führungen, letzte Führung 11 Uhr. Eine Schlossführung ist nach Terminabsprachen immer möglich

Grimma: Kreismuseum 03437 911132, Paul-Gerhardt-Str. 42: 10-17 Uhr Zwischen Kunst und Kitsch, Antiquitätenschätzung mit Ingo Henje. Er wird Ihre mitgebrachten Unikate begutachten und bewerten. Pro Person können zwei bis drei Objekte mitgebracht werden. Herr Henjes ist Spezialist für Porzellan, Gemälde, Grafik, Zinn, Glas sowie ganz allgemein für Kunst- und Alltagsgegenstände. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, bitten die Museumsmitarbeiter um eine vorherige Anmeldung unter der Rufnummer: 03437 911132

Riesa: Sachsenarena Am Sportzentrum 5: 17 Uhr Mir san mir… und mir ooch, bayerisch-sächsischer Freundschaftsabend, Kabarett mit Uwe Steimle und Helmut Schleich

Schrebitz: Schul- und Heimatmuseum in der KulturSchule 034362 33810, Schulweg 3: 14-17 Uhr Sonderausstellung von Foto- und Filmtechnik, gleichzeitig ist in der Begegnungsstätte ein kleiner Flohmarkt mit Büchern und Kinderspielen aufgebaut

Wermsdorf: Schloss Hubertusburg 0351 49142000, An der Hubertusburg 2: 14 Uhr Öffentliche Führung, Treff: Eingang zum Hauptschloss, Teilnahme nur mit Voranmeldung (in der Tourist-Information) möglich. Infos auch unter www. Wermsdorf.de

Wurzen: Stadtkirche St. Wenceslai Tel. 03425 90500, Wenceslaikirchhof 2, Türmerwohnung: So. 13-17 Uhr Sonderführungen, letzter Aufstieg 16.30 Uhr. Anmeldung bei Pfarrer Wieckowski Tel. 03425 905016 oder im Pfarramt Tel. 03425 905020

Über das Wochenende

Mügeln: Döllnitzbahn/Wilder Robert 034362 32343, Bahnhofstr. 6: Sa./So. Herbstfahrten unter Dampf, Abfahrtszeiten unter www.doellnitzbahn.de.

Riesa: Adventure-Golfpark am Gesundheits- und Freizeitzentrum „ Olympia” Am Sportzentrum 2: Fr./Sa/So. 10-21 Uhr Geöffnet, letzte Schlägerausgabe 90 Minuten vor Schließung

Treptitz: Atelier Thomas Barth Fotografie Neuer Weg 4: Sa./So. 9-16 Uhr Aufbaukurs: Porträtfotografie. Sie lieben es, Menschen zu fotografieren? Dann sind Sie in diesem Kurs richtig! Hier lernen Sie, gute Porträts selbst anzufertigen und sich nicht nur auf Schnappschüsse zu verlassen. Sie erfahren, wie man mit dem Modell umgeht, sodass die Fotos natürlich und ungestellt aussehen. Technische Hilfsmittel werden vorgestellt, und im Praxisteil üben wir gemeinsam das Fotografieren in einer Porträtsession. Die Leihe von Kameras, Stativen und Objektiven ist gegen Gebühr möglich, Verfügbarkeit bitte vorher anfragen. Bitte vorzugsweise per E-Mail an info@barth-fotografie.de und über Tel. 0163 6343995.

Wermsdorf: Schloss Hubertusburg 0351 49142000, An der Hubertusburg 2: Schlosshof: Sa./So. 11.30-15.30 Uhr Räume in der Schlossanlage geöffnet, gegenüber Eingang Hauptschloss, Haus Nr. 12, direkt an der Pferdeschwemme öffnet der Freundeskreis Schloss Hubertusburg für seine Gäste die Räume in der Schlossanlage. Gästeführer und eine Reihe weiterer Mitglieder des Freundeskreises stehen als Ansprechpartner bereit; diverse Informationsmaterialien liegen aus; Postkarten, Literatur u. ä. kann erworben werden. Auskünfte über: Tel. 0157 77167914 und E-Mail: koenigliche.jagdresidenz@gmail.com

(Angaben ohne Gewähr)

Von OAZ/nie