Die acht wichtigsten Investitionen in diesem Jahr in Oschatz

Oschatz

Auch 2022 wird in Oschatz einiges gebaut. Wo Stadt, Wohnungsunternehmen und Privatfirmen investieren: Die OAZ hat sich auf acht Baustellen umgeschaut.

Planung für neue Grundschule

Das Projekt des Neubaus einer Grundschuleauf dem Grundstück der abgerissenen Karl-Liebknecht-Schule im Stadtteil Oschatz-West soll in diesem Jahr fortgeführt werden. Im städtischen Haushalt sind dafür eine halbe Million Euro eingeplant. Dabei handelt es sich um Planungskosten. Der Baubeginn ist von einer Fördermittel-Bewilligung abhängig, mit der in diesem Jahr gerechnet wird. „Dann versuchen wir, so schnell wie möglich mit den Bauarbeiten zu beginnen“, so der Finanzbeigeordnete Jörg Bringewald. Frühester Start wäre 2023. Die Stadt rechnet aktuell mit Gesamtkosten von 13,2 Millionen Euro.

Neue Turnhalle an der Bahnhofstraße

Für den Neubau einer Turnhalle an der Bahnhofstraße auf dem Grundstück des ehemaligen Roten Vorwerkes sind in diesem Jahr im städtischen Haushalt eine halbe Million Euro für Planungskosten eingeplant. Bis 2025 sollen 8,4 Millionen Euro verbaut werden. Laut Kämmerer Bringewald ist die Förderung für dieses Vorhaben im Rahmen des Stadtumbaus bereits gesichert. Der erste Spatenstich wird voraussichtlich im nächsten Jahr erfolgen.

Neue Lüftungsanlage für Bücherwurm

Die kommunale Grundschule zum Bücherwurm soll in diesem Jahr mit einer neuen Lüftungsanlage ausgerüstet werden. Die Kosten dafür beziffert Bringewald auf rund eine Million Euro.

Ausbau Wirtschaftsweg

Den Wirtschaftsweg zwischen Merkwitz und Großböhla will die Stadt Oschatz in Abstimmung mit dem Landkreis Nordsachsen ausbauen. Der Weg ist Bestandteil des Radwegeplanes. Oschatz hat dafür im eigenen Haushalt 550000 Euro eingeplant.

Investitionen in Wohnungen

Die Oschatzer Wohnstätten GmbH als größtes kommunales Wohnungsunternehmen investiert in den Bestand. So sollen drei Blöcke in der Burgstraße 9, 11 und 13 saniert werden. Der Plan sieht unter anderem eine Fußbodenheizung, Wärmepumpen und eine Solaranlage vor. Außerdem wird der einstige Friseursalon in der Grenzstraße 1 wieder in eine Wohnung umgebaut, die darüber liegende Wohnung saniert und ein nachträglich errichteter Anbau abgerissen. „Hier wird aus ungenutzter Gewerbefläche eine Wohnfläche. Das würden wir gern auch in weiteren Objekten umsetzen“, sagt Wohnstätten Geschäftsführer Marc Etzold. Veranschlagt sind für die Investitionen in die genannten Häuser zwei Millionen Euro – vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Baupreise.

Döllnitzbrücke wird erneuert

Nach dem Abriss der altenDöllnitzbrücke in Oschatzwird auf der Baustelle trotz nasskalter Wettereskapaden schon kräftig gearbeitet. Das Bauvorhaben soll in diesem Jahr durchgezogen werden und ist eine der größten Investitionen der Döllnitzbahn in das bestehende Streckennetz. Die Länge der Sanierungsstrecke beträgt rund 1,4 Kilometer. Hier kommen Fördermittel des Freistaates Sachsen zum Einsatz. Als Baukosten wurden 2020 auf rund 650 000 Euro veranschlagt. Inzwischen ist nicht ausgeschlossen, dass die eine Million-Euro-Grenze erreicht wird.

Modernes Postverteilzentrum

Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Post von der Stadt Oschatz rund ein Hektar Land im Gewerbegebiet Wermsdorfer Straße gekauft. Ziel der Post ist es vor den Toren der Stadt ein neues und modernes Postverteilzentrum zu errichten. Dabei handelt es sich um den Neubau einer Gewerbehalle. Die Halle soll rund 80 Meter lang werden. Die Baukosten bei vergleichbaren Projekten der Deutschen Post lagen zwischen 1,4 und 2,5 Millionen Euro. Einen Termin für den Baubeginn gibt es noch nicht.

Von Frank Hörügel, Hagen Rösner und Christian Kunze