Die faszinierende Welt der Hummel-Figuren im Oschatzer Stadtmuseum

Oschatz

Sie tragen viel zu große Pantoffeln, geben Kälbern die Flasche, halten Gänse im Arm oder schauen verträumt in eine Kinderwiege. Wenn man sich Ruhe und Zeit nimmt, erblickt man viele niedliche Details bei den Hummel-Figuren, die derzeit in einer Ausstellung im Stadt- und Waagenmuseum in Oschatz zu sehen sind. „Seit Mitte November letzten Jahres wartete die Sonderausstellung bereits auf ihre Eröffnung“, sagt Museumsleiterin Dana Bach. Nun war es soweit.

Die Oschatzer Museumschefin Dana Bach hat die Ausstellung nach Nordsachsen geholt. Zu sehen ist die Sonderschau noch bis Ende Oktober. Quelle: Kristin Engel

Schon vor drei Jahren war Dana Bach die Ausstellung ins Auge gestochen. Damals befand sich diese noch im Museum in Petersberg in Sachsen-Anhalt. „Das ist doch auch was Schönes für Oschatz“, dachte sie sich. Schließlich ist sie immer auf der Suche nach interessanten Ausstellungen. Und ihre eigene Leidenschaft für Porzellanfiguren spielte dabei natürlich auch eine kleine Rolle.

Ein Wunschpaket

Unschuldig und niedlich: die Hummel-Figuren Quelle: Kristin Engel

So sollte schon zu Weihnachten 2020 eine passende Ausstellung im Museum entstehen. „Michael Zipf hatte eine Tabelle über sämtliche Figuren aus der Sammlung seiner Mutter Birgit Zipf mit Bildern geschickt. Für mich ein Wunschpaket. Die Figuren waren nach Themen sortiert. So schaute ich nach der ,Welt der Hummel-Figuren in der Weihnachtszeit’ mit weihnachtlichen Darstellungen“, erzählt Dana Bach.

Birgit Zipf selbst hatte zu Weihnachten immer ein wahres Hummel-Weihnachtsparadies aufgebaut. So fanden zu dieser Zeit immer thematisch drapierte Figuren ihren Platz im heimischen Wohnzimmer, passend zu dem mit Hummel-Motiven geschmückten Weihnachtsbaum. Ihre Lieblingsfiguren durften hingegen ganzjährig in der Wohnzimmervitrine verbleiben, um ihr Herz bei dem Anblick zu erwärmen. Auch der Erwerb neuer Sammelstücke bereitete ihr viel Freude.

Die Hummel-Figuren gehen auf Zeichnungen der süddeutschen Franziskanerin Maria Innocentia Hummel (1909 – 1946) zurück. „Aus ihrer großen Liebe zu Kindern entstanden Zeichnungen von spielenden Kindern, von Freunden aus vergangenen Tagen und jenen, die zum Spielen in den Klostergarten kamen“, beschreibt die Oschatzer Museumschefin Dana Bach. „1934 erhielt Franz Goebel die Lizenz, die Zeichnungen in Figuren umzusetzen. Die ersten Kleinplastiken wurden 1935 herausgegeben und sind seitdem Sinnbilder für unbeschwerte Kindertage.“ Die Figuren werden noch heute hergestellt. „Ich will nur Freude machen“, schrieb die Künstlerin Maria Innocentia Hummel einst und wirkt in diesem Sinne bis heute weiter.

Die Weihnachtsfiguren mussten wieder weichen

„Ich habe mir die Figuren rausgesucht, habe sie abgeholt, alles aufgebaut und dann … Am 2. November mussten wir das Museum schließen und kein Besucher durfte die Ausstellung sehen“, bedauert Museumsleiterin Bach. Eigentlich sollte die Ausstellung bis Anfang März zu sehen sein. Doch der Lockdown zog sich hin, so dass die Schau zunächst einmal bis Mai verlängert wurde. Doch auch zu dieser Zeit durften noch keine Besucher rein. Nun endlich ist das Museum wieder geöffnet und die „Welt der Hummel-Figuren“ ist bis zum 31. Oktober zu sehen. Doch jetzt natürlich nicht mehr mit den ursprünglichen Weihnachtsfiguren.

Hummel-Figur im Stadtmuseum Oschatz Quelle: Kristin Engel

Dana Bach: „Ich habe mir aus der Liste andere Figuren ausgesucht. Verschiedene Figuren wurden wieder eingepackt, weggebracht, neue geholt und aufgebaut. Wir haben uns auf Themen wie der erste Schultag, verschiedene Berufsgruppen, süße Tierfreuden, die vier Jahreszeiten, Spielzeug, Musiker und Geschenke fokussiert. Es war schwer, eine Auswahl zu treffen. Wir haben 217 Figuren in der Ausstellung. Wenn man sich etwas Zeit nimmt und die Figuren genau ansieht, verliebt man sich schnell in jede einzelne von ihnen. Detailgetreu, kindlich, schön.“

Die Gänseliesl-Figur Quelle: Kristin Engel

Eine dieser Figuren ist das Gänseliesl. Die Figur war das Lieblingsstück der Sammlerin. „Die Familie meiner Mutter hatte früher viele Nutztiere. Darunter auch Gänse. Als die größte Tochter der Familie war es unter anderem ihre Aufgabe, die Gänse zu hüten, da war sie eben ein Gänseliesl“, erzählt Michael Zipf, Sohn der Sammlerin Birgit Zipf.

Die Sammlerin träumte immer vom eigenen Hummel-Zimmer

Birgit Zipf hinterließ um die 400 Hummel-Figuren. „Ihre Leidenschaft begann ziemlich unauffällig. Ich glaube, es war etwa um 1992. Sie besuchte gerne das Porzellangeschäft in Halle. Damals war es noch nicht üblich, über das Internet zu bestellen. Im Anbauschrank war reichlich Platz. Ich denke, es war ein schleichender Prozess, den wir als Kinder gar nicht so wahrgenommen haben.“ Als seine Mutter 2008 verstarb, nahm sich Michael Zipf der Figuren an und archivierte diese. „Ich glaube, meiner Mutter war selbst gar nicht bewusst, wie viele Figuren sie tatsächlich hatte. Einige der Figuren blieben nach dem Kauf zum Teil in Kartons, weil sie gar nicht wusste, wohin mit ihnen. Für meine Mutti waren die Hummel-Figuren weit mehr als Figuren, die sie nur sammelte. So fuhr sie auch jedes Jahr nach Rödental in die Hummel-Manufaktur. Es war für sie wie ein ,Klassentreffen’ mit Leuten, die ebenso von den Figuren schwärmten.“

Birgit Zipfs Wunsch war es immer, ein eigenes Hummel-Zimmer zu haben, in dem sie alle ihre Figuren aufstellen konnte. Daran gedacht, mit ihren Figuren in die Öffentlichkeit zu gehen, hätte sie sicherlich nicht, jedoch erfüllte ihre Familie ihr somit den Wunsch von einem Hummel-Zimmer. Auch wenn sich dieses im Museum befindet.

Die Figuren im Museum

Zehn Jahre nach ihrem Tod wurde diese Idee also in die Tat umgesetzt und all ihre Figuren waren im Museum in Petersberg zu sehen. „Ich dachte, dass dies die einzige Ausstellung sein wird“, sagt Michael Zipf. „Doch dann rief mich Dana Bach an und fragte, ob einige der Figuren auch in Oschatz gezeigt werden können. Dem stimmte ich natürlich zu.“ Das war eine gute Gelegenheit, damit die Figuren nicht wieder in ihren Kartons verschwinden. Besonders in der Corona-Zeit vermitteln die Figuren eine heile Welt, eine unbefangene Kindlichkeit.

Geöffnet hat das Stadt- und Waagenmuseum (Frongasse 1 in Oschatz, Telefon: 03435/920285) Donnerstag, Freitag und Samstag von 11 bis 17 Uhr. Ab 1. Juli gelten voraussichtlich wieder die normalen Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie Freitag bis Sonntag und an Feiertagen von 13.30 Uhr bis 17 Uhr.

Von Kristin Engel