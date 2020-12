Die folgenreiche Begegnung mit einer Oschatzer Müllsamlerin

Oschatz

Als ich zuletzt mit meinem amerikanischen Onkel telefonierte, sprach dieser von einem „ Pearl Harbor Jahr“. Pearl Harbor, das war der überraschende Angriff japanischer Truppen auf den gleichnamigen US-Flottenstützpunkt, der den Kriegseintritt der USA zur Folge hatte. Mein Onkel verwendete den Begriff metaphorisch für ein Krisenjahr, das seinesgleichen sucht und voller unvorhergesehener Ereignisse war.

Ein Drama, damals stand das Wort „Corona“ noch nicht einmal im Duden, erregte zum Jahresanfang Aufsehen. In Australien tobten Buschfeuer und verbrannten eine Fläche größer als Bayern und Sachsen zusammen. Bevor das Virus also die Schlagzeilen dominierte, rückte ein anderes Phänomen noch einmal in den Fokus: Die Klimakrise. Vor diesem Hintergrund blicke ich auf mein Treffen mit Helena Bertelmann zurück, einer jungen Oschatzerin.

„Ein paar Handschuhe lassen sich in jedem Haushalt finden“

Ich traf die 20 Jahre alte Studentin auf dem Hutberg und begleitete sie beim Müllsammeln. Sie studiert Biologie, Helena weiß also, welche gravierenden Folgen es haben kann, Abfälle unerlaubt in der Natur abzuladen. Besonders imponierte mich: Helena tut das für sich. Sie sieht sich nicht als Aktivistin oder Denunziantin, die andere Menschen aufgrund ihrer Müllsünden anprangert, wie sie mir im Gespräch erzählte. Vielmehr beschrieb sie sich lakonisch als Studentin, die etwas Gutes für die Umwelt tut.

Das Engagement einer Studentin brachte Florian Reinke zum Umdenken. Quelle: LVZ

Und Helena hatte ein simples, aber unschlagbares Argument, um andere Menschen anzuspornen, auch Müll sammeln zu gehen: „Ein Paar Handschuhe und ein Müllsack lassen sich in jedem Haushalt finden“, sagte sie mir. Helena berichtete auch, dass ihre gesäuberten Plätze nach zwei Wochen schon wieder verdreckt seien.

Für mich ist das ein Gegensatz, der schmerzt. Auf der einen Seite eine junge Dame, die ihre Freizeit aufwendet, um Müll zu sammeln. Auf der anderen Seite Menschen, die ihre Arbeit zunichtemachen. Zugegeben: Bislang würde ich meine Lebensweise nicht als äußerst umweltfreundlich bezeichnen. Aber die Begegnung mit Helena hat bei mir Eines bewirkt: Ich habe über mein Verhalten nachgedacht. Und nach dem Denken folgt bekanntlich die Tat.

Von Florian Reinke