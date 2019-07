Oschatz

Morgen trifft sich der neu gewählte Stadtrat zur ersten Sitzung. In seiner letzten Sitzung fällte der vor fünf Jahren gewählte Stadtrat noch einige, teils wegweisende Beschlüsse.

Grundschulneubau: Mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme, jeweils der Grünen, beschloss das Gremium die finale Leistungsphase 3 zur Planung der neuen Grundschule samt Hort in Oschatz West. Dieser ist Basis für den Fördermittelantrag des komplett fremdfinanzierten Unterfangens. Die Investition kostet rund 12 Millionen Euro und bedarf der Aufnahme eines Kredits. Entsprechend akribisch nutzten die Räte nochmals die Gelegenheit und stellten dem beauftragten Architekten Ralph Hengst detaillierte Fragen, unter anderem zu Fassadengestaltung, Energieeffizienz, Kapazität, Finanzierung, Einsparpotenzial und mehr.

Unternehmer des Jahres: Die jährliche Auszeichnung „Unternehmer des Jahres der Stadt Oschatz“ geht in diesem Jahr an „der computerladen Systemhaus GmbH“ mit Sitz in der Leipziger Straße. Inhaber Thomas Schupke ist zugleich Vorsitzender der Werbegemeinschaft Oschatz und neu gewählter Stadtrat für die Freien Wähler Oschatz. Die Auszeichnungsveranstaltung findet am 7. Oktober im Thomas-Müntzer-Haus statt.

Mulde-Elbe-Radweg: Das letzte Teilstück des touristischen Radweges auf Oschatzer Flur kann gebaut werden. Einstimmig vergab der Rat die Fertigstellung des 531 Meter langen Abschnitts zwischen der ehemaligen Bürochemie und der östlichen Zufahrt der Kläranlage des Abwasserverbandes Untere Döllnitz an die Höptner Straßen- und Tiefbau GmbH Liebschützberg, Kosten: 109 000 Euro. Damit ist das vor zwei Jahren in Oschatz begonnene Bauvorhaben umgesetzt. Ebenfalls abgeschlossen ist der Trassenbau im benachbarten Liebschützberg. In Strehla und den übrigen beteiligten Städten und Gemeinden ist das Vorhaben noch nicht abgeschlossen. Der Radweg ist dort teilweise erschlossen, fast fertig oder noch gar nicht begonnen.

Handelsnetzkonzept: Einstimmig votierte der Stadtrat für die Überarbeitung des geltenden Handelsnetzkonzeptes für das Oschatzer Stadtgebiet. Es stammt aus dem Jahr 2008 und beinhaltet für den Handel in Oschatz die drei Schwerpunktgebiete Innenstadt, Nossener Straße und Oschatz West. Ob diese Betrachtungen noch zeitgemäß und ob Anpassungen notwendig sind, soll die beauftragte GMA (Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung) Dresden herausfinden, Kostenpunkt: 13 000 Euro.

Bahnhofssanierung: Zwei Aufträge im Wert von einer reichlichen Viertelmillion Euro vergab der Stadtrat an Unternehmen aus Oschatz und Hirschberg. Der an der Döllnitz ansässige Winter GmbH obliegt demnächst für knapp 91 000 Euro die Dachabdichtung mit weiteren Dachklempnerarbeiten. Die Holzfenster und Außentüren baut, liefert und montiert die Bau- und Möbeltischlerei Hassmann zu einem Preis von 165 000 Euro.

Von Christian Kunze