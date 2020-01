Die wundersamen Wasserdrachen von Calbitz

Calbitz

So nah wie in diesem Jahr bin ich einem echten Monster noch nie zuvor gekommen. Nur eine Glasscheibe trennte mich im März von „Maggy“ – dem Wassermonster von Calbitz. Maggy ist ein Schwanzlurch, der Axolotl genannt wird. Axolotl bedeutet übersetzt Wassermonster. Gezüchtet wird Maggy und viele andere ihrer Artgenossen von der Calbitzerin Sandra Mende in deren Wohnung. Die 23 Zentimeter lange Maggy mit ihrem blassrosa Körper und den rosafarbenen Puscheln an den Ohren hat zwei Eigenschaften, die mich nachdenklich und zuerst – ich gebe es offen zu – auch ein bisschen neidisch gemacht haben.

Für immer jung

Zuerst: Maggy wird nie erwachsen. Als Axolotl fehlt ihr ein spezielles Schilddrüsenhormon, um sich aus dem ewigen Larvenstadium befreien und eine Zukunft als Landsalamander verleben zu können. Anders als etwa Kaulquappen, die zu Fröschen werden, bleibt Maggy ihr ganze Leben lang eine kindliche Larve. Für immer jung – sozusagen. Das ist in etwa so, als wäre ich bis heute im Jungpionier-Stadium stecken geblieben und würde mein Leben immer noch nach den zehn Geboten der Jungpioniere ausrichten. Warum auch nicht? Zumindest das neunte Gebot klingt ziemlich zeitgemäß nach Fitness-Tempel und Wellness-Oase: „Wir Jungpioniere treiben Sport und halten unsere Körper sauber und gesund.“

Verschwundene Körperteile wachsen nach

Doch Maggy hat noch viel mehr drauf. Als Wasserdrachen kann sie verloren gegangene Gliedmaßen und auch Organe vollständig regenerieren. Nach wenigen Tagen bildet sich bei verschwundenen Körperteilen eine Art Regenerationsknospe, aus welcher der Körperteil nachwächst. Klingt doch super: Ohne unbequeme Schutzbekleidung macht zum Beispiel Kettensägen viel mehr Spaß. Bein ab, Arm ab: Egal, wächst doch eh alles wieder nach.

Und trotzdem habe ich mich nach reiflicher Überlegung letztendlich gegen ein Dasein als Axolotl entschieden: Ich will einfach nicht der erste OAZ-Reporter mit rosafarbenen Puscheln an den Ohren sein.

Von Frank Hörügel