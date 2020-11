Die zweite Welle: Was in Oschatz noch möglich ist und was Schließungen verhindern

Oschatz/Strehla

Das erneute Herunterfahren des öffentlichen Lebens bringt auch für die Menschen in Oschatz wieder viele Einschränkungen mit sich. Ein erster Überblick.

Bücherei mit eingeschränktem Angebot

Die Stadtbibliothek Oschatz öffnet bis 30. November mit eingeschränktem Angebot. „Der Zutritt ist nur zwei Nutzern gleichzeitig gestattet. Jeder muss einen Kontaktnachverfolgungsbogen ausfüllen. Es gilt Maskenpflicht. Die Rückgabe von Medien ist möglich“, heißt es auf der Homepage. Die Ausleihe von Medien ist mit Einschränkungen möglich. Nutzer werden gebeten, ihre Ausleihwünsche im Vorfeld an bibliothek@oschatz-erleben.de zu mailen. Möglich ist auch die Online-Ausleihe. Details dazu auf der Internetseite www.oschatz-erleben.de. Stöbern in Regalen und der Aufenthalt in den Bibliotheksräumen ist nicht möglich. Auch die Stadthalle, die Oschatz-Information und das Stadt-und Waagenmuseum sind geschlossen.

O-Schatz-Park ist für Besucher gesperrt

Bis zuletzt hatten die Beschäftigten und Mitarbeiter des O-Schatz-Parkes gehofft, dass sie die Anlage weiter fürs Publikum öffnen können. Doch diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Seit gestern ist die Freizeitanlage mit Tierpark für Besucher gesperrt – bis Ende November. „Unsere Mitarbeiter und Beschäftigten sind aber weiterhin am Werk, sie versorgen die Tiere und führen Instandhaltungsmaßnahmen durch“, sagt Franka Rische vom Verein Lebenshilfe, der den O-Schatz-Park betreibt. Aktuell gibt es hier sieben Mitarbeiter und 36 beschäftigte Menschen mit einer Behinderung. Im November soll der Küchentrakt einen neuen Anstrich bekommen und je nach Wetter auch andere Gebäude neu gestrichen werden. Die Weiden sollen gekürzt und das Laub beseitigt werden.

Keine touristischen Übernachtungen

Auch in der benachbarten Pension am Park sind im November keine touristischen Übernachtungen möglich. Eine Ausnahme gibt es allerdings: „Wer bestätigen kann, dass er dienstlich unterwegs ist, kann bei uns übernachten“, so Rische. Von dieser Möglichkeit haben nach ihren Angaben Geschäftsleute bereits während der ersten Corona-Schließungszeit ab Mitte März Gebrauch gemacht.

Erwachsenenkurse im E-Werk fallen aus

Im soziokulturellen Zentrum E-Werk fallen auf Grundlage der Verfügung vorerst alle Erwachsenenkurse und -gruppen aus. Das umfasst Töpferei, Mittwochsmaler, Fahrradselbsthilfewerkstatt, Schmiede, Klöppeln, Linedance, Pilates, Tauschladen, Nähkurs, Mehrgenerationentheater, Wildkräuterprojekte und Begegnungscafé. Ob und in welcher Form Angebote der Jugendarbeit durchgeführt werden können, werde noch beraten. Ausgenommen davon ist das Kindertheater Sausewind für die Kleinsten, das ebenfalls abgesagt ist.

Narren sagen Saisonstart ab

Schweren Herzens müssen nun auch die Narren vom Carnevals Club Strehla ihre Pläne für den 11.11. beerdigen. An diesem Tag sollten auf dem Strehlaer Markt die neue Saison eröffnet, der Schlüssel übergeben und das Motto für 2021 verkündet werden. „Das geht ja nicht, wenn sich nur zwei Haushalte treffen dürfen“, bedauert Thomas Münch vom Vorstand des Carnevals Club Strehla. Auch die Abendveranstaltung am 14. November in der Gaststätte Lindenhof muss abgesagt werden. Die Strehlaer hoffen nun darauf, dass sie im Februar 2021 ordentlich Fasching feiern können.

Versammlung der Werbegemeinschaft verlegt

Auch die Werbegemeinschaft Oschatz hat am Montag informiert, dass die für den 9. November terminierte Mitgliederversammlung abgesagt wurde. Laut Vorstand soll die Veranstaltung im Frühjahr 2021 nachgeholt werden. Da mit der Versammlung auch die neue Vorstandswahl ausfällt, wird der bisherige Vorstand die Geschäfte bis 2021 weiterführen.

