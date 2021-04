Ablaß

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Obstanbaubetriebs im Mügelner Ortsteil Ablaß zwei Traktorenanhänger gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten die Täter die Kette eines Metallzugangstores zerschnitten und waren so in das umzäunte Areal der Firma eingedrungen. Dort entwendeten sie dann die zwei miteinander gekoppelten Anhänger – beides Spezialanfertigungen – mit den amtlichen Kennzeichen OZ-GA 300 und OZ-GA 400. Laut Polizei liegt der Stehlschaden im hohen fünfstelligen Bereich; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

„Es handelt sich um Kistentransporter mit Spezialaufbau, dafür wurde eine spezielle Hydraulik konstruiert, um die Kisten auf und von den Plantagen zu transportieren“, bestätigte Sophie Rost vom Marketing der geschädigten Obstland Dürrweitzschen AG den Verlust. Ein Anhänger allein sei 30 000 Euro wert. „Die Anhänger müssen mittels eines Traktors entwendet worden sein“, sagte sie auf Nachfrage und grenzte auch den vermuteten Tatzeitraum ein: Demnach seien die Anhänger, die direkt hinter dem Hofladen abgestellt waren, in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gestohlen worden.

Von nie/pm