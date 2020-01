Niedergoseln

Unbekannte Täter haben im Mügelner Ortsteil Niedergoseln ein Autohaus heimgesucht. Wie die Polizei berichtete, drangen sie in das Teilstück des Firmengeländes ein, in dem die Nutzfahrzeuge und Neuwagen stehen. Aus einem zugelassenen Vorführwagen, einem VW T 6, wurden die kompletten Sitze ausgebaut. Spuren eines gewaltsamen Eindringens in das Fahrzeug seien nicht festzustellen gewesen, so die Polizei weiter.

Nummernschilder gestohlen

Von einem zweiten Transporter – ein weißer, nicht zugelassener VW T 6 Multivan – wurden sämtliche Karosserieteile im Frontbereich entwendet. Außerdem wurden eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ebenfalls die Sitze entwendet. Bei dem dritten beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen zugelassenen VW T 6 California. Von diesem Fahrzeug wurden der komplette rechte Scheibenwischer samt Verkleidung und das linke Wischerblatt entwendet sowie die amtlichen Kennzeichen OZ DG 492.

Wer hat etwas gesehen?

Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 41 000 Euro. Ereignet hat sich die Tat laut Polizei zwischen dem frühen Sonntagmorgen und Montag.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, Telefon 03435/ 650-100) zu melden.

Von lvz