Wermsdorf/Mutzschen

Zu einem dreisten Diebstahl kam es nun auf einem Pendler-Parkplatz an der Autobahn 14 nahe Wermsdorf. Wie die Polizei berichtete, hatten sich dort am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr zwei Freunde mit ihren jeweiligen Fahrzeugen getroffen. Da sie gemeinsam einen in der Nähe wohnenden Bekannten besuchen wollten, einigten sie sich darauf, mit nur einem Auto weiterzufahren. Einer von ihnen, ein 30 Jahre alter Mann, ließ daraufhin seinen silberfarbenen Audi RS 4 Quattro auf dem Parkplatz stehen – ordnungsgemäß und gesichert, so die Polizei weiter. Als die beiden Freunde gegen 23.45 Uhr zurückkamen, erlebten sie eine böse Überraschung: Der Audi stand aufgebockt auf Steinblöcken – die Räder fehlten ebenso wie die Keramikbremsen vorn. Zudem waren die Bremsleitungen zerschnitten.

Spurensuche ohne Ergebnis

Der 30-Jährige alarmierte die Polizei. Eine von den Beamten durchgeführte Spurensuche verlief allerdings ohne Ergebnis. Nun wird wegen Diebstahls ermittelt.

Dem Autobesitzer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Von lvz