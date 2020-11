Diese Gaststätten in der Region Oschatz bieten Abhol- und Lieferservice

Oschatz/Collm-Region

Ein schöner Abend mit leckerem Essen im Restaurant: Seit dem 2. November ist das wegen der verschärften Corona-Bestimmungen nicht mehr möglich – und wird frühestens ab Dezember wieder drin sein. Auf Essen vom Profikoch müssen die Einwohner der Region dennoch nicht verzichten. Etliche Gaststätten bieten einen Abhol- und Lieferservice an. Hier die Übersicht, wer mitmacht und wie es funktioniert.

Griechisches Restaurant „ Santorini “ in Oschatz

Das griechische Restaurant „ Santorini“ in Oschatz bietet einen Liefer- und Abholservice an: Von Dienstag bis Sonntag können Kunden von 11 bis 14 und 17 bis 21 Uhr Gerichte aus der Speisekarte wählen. Für Selbstabholer werden zehn Prozent Rabatt berechnet, eine Lieferung nach Hause ist ab einem Bestellwert von 40 Euro im Umkreis von zehn Kilometern möglich. Telefon: 03435 920939

Oschatzer Gaststätte „Lindeneck“

In der Oschatzer Gaststätte „Lindeneck“ bieten Wirt Ulf Jungnitz und Koch Guido Hauschild einen Abhol- und Lieferservice an – für Mittagessen und auch am Abend bis 20 Uhr. „Und zum Martinstag gibt es Gänsekeulen mit Klößen und Rosenkohl“, sagt Koch Hauschild. Vorbestellungen für die Gänsekeulen werden bis Dienstag 17 Uhr entgegen genommen, Telefon 01721755496. Laut Wirt Jungnitz nutzen durchschnittlich 40 Kunden pro Tag den Abhol- und Lieferservice.

„ Gasthaus Zum Schwan“ in Oschatz

Das „ Gasthaus Zum Schwan“ am Oschatzer Neumarkt bietet keine dieser Möglichkeiten an. Hier gebe es nur eine eingeschränkte Speisemöglichkeit für Hotelgäste, wie eine Nachfrage ergab.

Oschatzer Restaurant „ Hong Kong Hotel Wok & Sushibar“

Das Oschatzer Restaurant „ Hong Kong Hotel Wok & Sushibar“ hat seinen Gastronomiebetrieb im November ebenfalls komplett eingestellt.

Gaststätte „Goldene Höhe“ in Kleinforst

Die Gaststätte „Goldene Höhe“ in Kleinforst kann einen Abholservice aus logistischen Gründen nicht anbieten: „Wir haben das seit vier bis fünf Jahren nicht mehr gemacht, das anzukurbeln würde vier Wochen dauern – dann können wir aber hoffentlich schon wieder öffnen“, so Wirtin Ines Pause.

„Hotel – und Restaurant Pelzer“ in Reudnitz

Auch das „Hotel – und Restaurant Pelzer“ im Cavertitzer Ortsteil Reudnitz verlagert das gastronomische Angebot in die eigenen vier Wände: Ab 9 Uhr werden von Freitag bis Sonntag Bestellungen unter der Telefonnummer 034361660 aufgenommen, eine Abholung ist an denselben Tagen von 11 bis 17 Uhr möglich. Eine Speisekarte ist auf der Website zu finden.

„ Gasthaus zum Bahnhof“ in Wermsdorf

Der „ Gasthaus zum Bahnhof“ in Wermsdorf legt bei seinem Angebot Wert auf Nachhaltigkeit: „Um unnötigen Müll zu vermeiden, können Gäste sehr gern ihre Behälter selbst mitbringen“, so Antje Becker. Nach Vorbestellung unter der Nummer 03436452370, idealerweise einen Tag vor Abholung, kann das Angebot am Wochenende in Anspruch genommen werden.

„ Seehof Döllnitzsee“ in Wermsdorf

Der „ Seehof Döllnitzsee“ in Wermsdorf erklärte auf Nachfrage, dass es im November keine Gastronomie gebe. Sollten die Schließungen allerdings auch im Dezember andauern, werde über alternative Konzepte nachgedacht.

Gänsefarm Wermsdorf

Einen frischen Gänsebraten bietet trotz Corona-Einschränkungen auch die „Gänsefarm Wermsdorf“ an. So kann eine Gänsebrust mit Rotkohl und Klößen gekühlt und eingeschweißt während der regulären Öffnungszeiten abgeholt werden, wie Regina Gebhardt vom Gänsemarkt erklärt. In der warmen Variante gibt es die Wahl zwischen der Gänsebrust und der Keule. Beides ist zum Preis für 14,95 Euro erhältlich. Telefon: 03436488220

Von Frank Hörügel und Florian Reinke