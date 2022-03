Diesel, Gas, Strom: Wie reagieren Nordsachsens Unternehmen auf die gestiegenen Energiepreise?

Nordsachsen

Mitten in der Pandemie und der Klimakrise steigen die Energiepreise – bedingt auch durch den Krieg in der Ukraine. Die Preise für Strom sind so stark gestiegen, dass das erste deutsche Stahlwerk Anfang des Monats in Bayern bekannt gab, die energieintensive Herstellung vorübergehend auszusetzen, weil sie nicht mehr rentabel sei. Daneben sind auch die Preise für Gas, Diesel und Benzin gestiegen. Obwohl sich der Rohölpreis trotz des Krieges in der Ukraine normalisiert, geben Mineralölkonzerne und Raffinerien das bislang nicht an die Kundinnen und Kunden weiter. Doch wie reagieren nordsächsische Unternehmen mit hohem Energiebedarf und der öffentliche Personennahverkehr im Landkreis auf diese Krise? Und was bedeutet das für Verbraucherinnen und Verbraucher?

Gießerei in Rackwitz muss Produktion nicht kürzen

„Wir haben keine Produktionskürzungen, wir haben das auch nicht vor“, sagt Thomas Stürzebecher, Geschäftsführer der Hydro Aluminium Gießerei Rackwitz GmbH auf Anfrage. Das Unternehmen sei von der Entwicklung der Energiekosten „natürlich nicht ganz“ unbeeinträchtigt, aber es produziere noch und verdiene damit auch noch Geld, bringt er es auf den Punkt. „Wir hedgen Gas und Strom zum Teil, sodass wir das Risiko verteilen. Insofern treffen uns die direkten Kostensteigerungen nicht mit voller Härte“, erklärt er.

Das Unternehmen könne über diese Absicherung gegen negative Preisentwicklungen – das sogenannte Hedging – circa 70 Prozent des Gasbedarfs abdecken, die extrem hohen Kosten für den Rest sicherten im Moment die gleichzeitig gestiegenen Preise für Rohstoffe wie Aluminium auf dem Markt. Existenziell betroffen sei die Rackwitzer Gießerei daher im Moment nicht, ein Problem könne es jedoch werden „wenn die Energiepreise so bleiben und sich die Rohstoffpreise gegenläufig entwickeln. Aber wer weiß das“, sagt Stürzebecher.

Energiekosten beeinträchtigen Dämmstoffproduktion

Stark von den extrem steigenden Energiekosten für Strom und Gas betroffen sei hingegen die Ursa Deutschland GmbH als energieintensives Unternehmen, das auch in Delitzsch sitzt, sagt Kay Baugut, Leiter für Produkt und Marketing. „Das betrifft insbesondere die Herstellung von Glaswolle-Dämmstoffen im Werk Delitzsch, aber auch die Herstellung von XPS-Dämmstoffen im Werk Queis.“ Die Glasherstellung für die Dämmstoffe in Delitzsch könne nicht einfach angehalten werden, bestenfalls etwas reduziert, beschreibt Baugut.

„Die Glasschmelze darf nicht erstarren. Würde das passieren, wäre die Glaswanne samt Inhalt nicht mehr verwendbar und müsste abgerissen und danach erneut aufgebaut werden. Dies bedeutet einen Ausfall der Produktion und hohe Investitionskosten für die Wiederherstellung.“ Aktuell könnten die steigenden Energiekosten noch an die Kundinnen und Kunden weitergegeben werden, auch weil es eine hohe Nachfrage nach Dämmstoffen gibt. Weil die aber auch ein wichtiger Baustein für die Energieeffizienz- und Klimaschutz-Strategie der Bundesrepublik seien, sollte dies nicht dazu führen, dass die Bautätigkeit wegen der steigenden Baukosten sinkt.

„Daher sind unsere Forderungen: Einerseits darf in unserem Fall die Gasversorgung nicht abgestellt werden und andererseits müssen die höheren Kosten für die Bauprodukt- und Dämmstoffe durch noch attraktivere Förderprogramme abgefedert werden“, appelliert Baugut. Langfristig helfe dies sogar, sagt er, die Klimaziele Deutschlands zu realisieren. „In einem Jahr sparen unsere Dämmstoffe die Energie, die zur Herstellung benötigt wurde.“

Spediteur kritisiert verfehlte Energiepolitik der Bundesregierung

Nicht nur gestiegene Gas- und Strompreise machen Unternehmen zu schaffen, sondern auch die Preise an der Tankzapfsäule. Die Lage in seinem Betrieb sei natürlich angespannt, sagt Jens Zornik, Geschäftsführer der in Mügeln ansässigen Zornik Transport und Fahrzeugservice GmbH. Seit den laufenden Kriegshandlungen in der Ukraine seien Kraftstoff- und Ersatzteilpreise explosionsartig angestiegen. Dieser schleichende Anstieg aller Kosten habe allerdings schon im letzten Jahr, kurz nach den Bundestagswahlen begonnen, die Krise sehe er daher hausgemacht.

„Den Hauptgrund dafür sehe ich in der völlig verfehlten Energiepolitik unserer Bundesregierung“, sagt er, zudem spitze sich ein „gnadenloser Energiekrieg“ zwischen den USA und Russland nun mit dem Angriff auf die Ukraine zu. „Für meinen Betrieb kann ich sagen, dass ich in der glücklichen Lage bin, meine Mehrkosten unseren Geschäftspartnern in Rechnung stellen zu können. Wir haben einen sehr steten Auftragseingang zu verzeichnen und können diese Aufträge mit unserem fleißigen Personal auch gut stemmen.“

Trotzdem sei der Bund gefragt, allerdings sei der nicht in der Lage, kurzfristige, helfende Entscheidungen wie Umsatzsteuersenkungen zu fällen, kritisiert Zornik: „Speditionen mit Jahresverträgen bei Branchenriesen haben es da schon schwer.“

Verbaucherzentrale: Gestiegene Energiepreise belasten auch Privathaushalte Nicht nur Unternehmen machen die gestiegenen Preise zu schaffen: „Ganz allgemein können wir feststellen, dass die Entwicklung der Energiepreise zu vermehrten Anfragen durch Verbraucherinnen und Verbraucher bei uns führt“, sagt Lorenz Bücklein, Referent für Digitales, Energie & Mobilität bei der Landesgeschäftsstelle der Verbraucherzentrale Sachsen, die Privathaushalte in Leipzig, Delitzsch, Eilenburg, Torgau und Oschatz berät. „Seit Herbst des letzten Jahres sind hier vor allem die Auswirkungen der Preispolitik der Energieversorgungsunternehmen für Strom und Wärme/Gas spürbar. Durch die erhöhten Einkaufspreise auf den Spotmärkten haben Anbieter teilweise die Belieferung von Strom und Gas einseitig aufgekündigt beziehungsweise eingestellt.“ Die betroffenen Verbraucherinnen und Verbraucher seien dadurch in die örtliche Ersatz- und Grundversorgung zurückgefallen und sahen sich exorbitanten Preissteigerungen ausgesetzt. Anfragen an die Verbraucherzentrale gibt es deshalb derzeit vermehrt zu Anbieterwechseln, aber auch zu rechtlicher Beratung, wenn Energieversorgungsunternehmen fragwürdig handeln oder Kundinnen und Kunden mit völlig überhöhten Preise in der Grund- und Ersatzversorgung konfrontiert seien. „Die Herausforderung für Privathaushalte besteht zum einen derzeit darin, ihre Rechte bei Vertragsaufkündigungen durch die Anbieter geltend zu machen oder zu hohe Kosten auf einem sehr unruhigen Markt zu vermeiden, indem sie den richtigen Anbieter mit einer fairen Preisgestaltung ausfindig machen“, beschreibt er die Gemengelage. Derzeit führe das zu bereits hohen Abschlagszahlungen, die massiv gestiegenen Preise für Strom und Gas werden allerdings, so Bücklein, erst ab etwa Mitte dieses Jahres bis Anfang des kommenden Jahres mit den Jahres- beziehungsweise Nebenkostenabrechnungen richtig in die Haushalte flattern. Hierfür biete die Verbraucherzentrale eine kombinierte Rechts- und Energieberatung an, um passende Tarife zu finden, aber auch den heimischen Verbrauch zu senken. „Das können ganz praktische Tipps wie die richtige Art des Heizens und Lüftens, die Abdichtung von Fenstern und Türen oder die Ausstattung mit energiesparenden Haushaltsgeräten sein“, sagt er. Zudem beraten sie auch Hauseigentümer und Eigentümerinnen beim Umstieg auf erneuerbare Energien, die richtige Heizungseinstellung und -optimierung oder auch zu möglichen Förderprogrammen. Terminbuchungen sind online über https://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/terminvereinbarung oder auch wochentags von 9 bis 16 Uhr telefonisch über 0341/6962929 möglich.

Nordsachsens ÖPNV will Preise stabil halten

Doch nicht nur Spediteure ächzen unter den derzeitigen Dieselpreisen, die kurzerhand die von Super-Benzin überholt haben, auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist betroffen. „Die derzeit steigenden Dieselpreise machen uns in der Tat stark zu schaffen“, bestätigt Holger Klemens, Geschäftsführer der Nordsachsen Mobil GmbH, auf Nachfrage. „Die Preissteigerung betrug zwischen gerade mal zwei Kraftstoffeinkäufen bei uns rund 90 Prozent. Das sind zusätzliche Kosten, die niemand planen konnte und die sich, selbst wenn man es wollte, nur zeitverzögert am Markt umlegen ließen.“

Müssen sich die Kundinnen und Kunden daher auf höhere Fahrpreise oder den Wegfall von Touren einstellen? Holger Klemens sagt vorerst klar nein: „Fahrpreisanpassungen im ÖPNV, insbesondere in einem Verkehrsverbund mit vielen Beteiligten, werden über Monate vorabgestimmt und müssen durch Genehmigungsbehörden bestätigt werden“, erklärt er. „Aber auch Einsparungen in den Verkehrsleistungen gehen nicht von heute auf morgen und haben zudem eine Kehrseite: Fallen Busse aus, werden auch zahlende Fahrgäste wegfallen.“

Er hoffe stattdessen auf eine Unterstützung vom Bund, um die Branche insgesamt zu entlasten. Und die könnte tatsächlich kommen. Im Rahmen ihres Entlastungspakets hat die Bundesregierung ein billiges ÖPNV-Ticket angeschoben, um Bürgern gerade jetzt den Umstieg vom Auto in Bus und Bahn schmackhaft zu machen – für 90 Tage ein Ticket für 9 Euro pro Monat. Wie genau das funktioniert und wann genau es kommt – das ist aber noch offen. „Es muss alles dafür getan werden, die Ticketpreise zumindest stabil zu halten und den ÖPNV als günstige Alternative zum motorisierten Individualverkehr zu positionieren“, hatte zuletzt auch Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) erklärt und dafür plädiert, die Krise zu nutzen. Es wäre ein völlig falsches Signal, diese Belastungen jetzt an die Fahrgäste weiterzureichen.

Von Manuel Niemann