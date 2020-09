Dahlen

Dass die Coronavirus-Pandemie der Digitalisierung Auftrieb gegeben hat, ist spätestens seit dem Lockdown kein Geheimnis mehr. Auch der Freistaat Sachsen sorgt nun für Innovation im Gesundheitswesen. Die Volksbank Riesa etabliert gleich zwei digitale Servicepunkte, darunter einen in der Geschäftsstelle Dahlen ( Gartenstraße 3) und einen in der Filiale in Riesa (Hauptstraße 87).

Intuitive Benutzung, auch ohne digitale Erfahrung

Krankenversicherte aller Kassen können kostenlos zahlreiche Gesundheitsservices verwenden. Um das Gerät nutzen zu können, ist keine Registrierung notwendig, es muss keine App heruntergeladen werden. Versprochen wird eine intuitive Nutzung, auch ohne digitale Erfahrung. Die Identität der Versicherten wird allein durch die elektronische Gesundheitskarte ermittelt.

Der digitale Helfer ermöglicht die Suche von Ärzten, das Übersetzen von ICD-Diagnosecodes und das Versenden des Krankenscheins an den Arbeitgeber. Nutzer finden außerdem Informationen zu aktuellen Gesundheitsthemen. Versicherte der Krankenkassen DAK-Gesundheit und IKK classic können weitere Services nutzen, etwa Dokumente einlesen und direkt an den Versicherer senden und einen Rückruf der Gesundheitskasse für eine Beratung anfordern. Auch das Ändern des Chipkartenfotos ist möglich.

Förderung durch Sozialministerium Sachsen

Das Gerät besteht aus einer Infosäule und einem Pult mit großem Touch-Bildschirm sowie einer Kamera. Ebenfalls mit an Bord sind ein Belegdrucker und ein Lesegerät für die elektronische Gesundheitskarte. Skeptiker, die sich um den Datenschutz sorgen, sollen durch entsprechend strenge Vorgaben überzeugt werden. Nach Angaben des sächsischen Sozialministeriums werden auf dem Gerät keine personenbezogenen Daten gespeichert, auch die Betreibergesellschaft soll keine Informationen erhalten. Werden Datenpakete an die Krankenkasse übermittelt, geschehe dies nur über sichere Leitungen.

Die Volksbank Riesa stellt ihren Kunden das vom Land geförderte Gesundheitsterminal kostenlos zur Verfügung. Die Servicepunkte werden vom Sozialministerium gefördert, insgesamt entstehen Geräte an 225 Orten. Der Freistaat Sachsen fungiert dabei als Vorreiter und ist das erste Bundesland überhaupt, das entsprechende Gesundheitsterminals subventioniert. Alle Standorte können unter der Website standorte.gesundheitsterminals.de eingesehen werden. Angebunden werden Apotheken, Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren und kommunale Einrichtungen.

