Digitales Lernen nicht ohne Lehrer

Ein unter Pädagogen kursierender Spruch besagt, dass Schulen der Ort seien, an dem die Kinder von heute mit Methoden von gestern auf die Welt von morgen vorbereitet werden. Zugegeben, dieser Aphorismus ist genau so zugespitzt wie die Festellung der Schulleiterin Marion Müller, an ihrer Schule, dem Thomas-Mann-Gymnasium, sei das einzig digitale in den Klassenräumen die Wanduhr. Beides schießt etwas über Ziel hinaus, hat jedoch einen wahren Kern als Aussage. Die Möglichkeiten des digitalen Lernens werden bisher in den Bildungsrichtungen nicht oder nicht ausreichend genutzt. Die Gründe dafür sind ebenso vielfältig wie die Ausreden, dass es bisher nicht schneller funktioniert hat. Angesichts der Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie ist die digitale Revolution im Klassenzimmer wieder in den Fokus gerückt. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Infrastruktur, Geräte, Technik und Programme nur ein Teil des Weges zum Erfolg sind. Nicht minder wichtig ist die flächendeckende Weiterbildung der Pädagogen, die mit den neuen Gegebenheiten ebenso vertraut sein müssen wie die Schüler. Dass hier die Kosten auf die Schulträger abgewälzt werden, ist unverständlich. Denn dafür sollte seitens des Bundes genau so Geld da sein wie für Ausstattung.

