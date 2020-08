Region

Leben wir in einer Diktatur? Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen sagen: Ja! Und dafür gibt’s Beweise. Das Bußgeld für Maskenmuffel kommt. Zwar fällt es in jedem Bundesland unterschiedlich aus und allein Sachsen-Anhalt erhebt es nicht – aber die anderen Ministerpräsidenten hat Oberbefehlshaberin Angela gezwungen – wenn sie nicht schon vorher dafür waren. Ein weiterer Beleg für die Gewaltherrschaft ist die Maskenpflicht in Schulen. Die darf in Sachsen jeder Schulleiter im eigenen Ermessen anordnen oder nicht – aber der Befehl für diese freie Entscheidung, der kam von ganz oben!

Technische Steinzeit

Wenn hinter Corona ein großer Plan steht, uns alle zu versklaven, dann ist er verdammt mies ausgeführt. Kontaktverfolgung per handschriftlich ausgefüllten Zetteln, auf die jeder krakeln kann, was er will. Und dann werden Ernie und Bert aus der Sesamstraße, die Beatles aus der Penny Lane oder Die sieben Zwerge aus dem Märchenwald positiv getestet! Gesundheitsämter, die Fallzahlen nicht per Mail übermitteln, sondern tun, was sonst nur Clowns im Zirkus machen – Faxen. Die Corona-Warn-App, die jeder haben kann, der möchte – sofern sein Mobiltelefon die Anforderungen erfüllt – das ist keine Digital-Diktatur, das ist technische Steinzeit!

Wenn die Echsen herrschen

Apropos vergangene Epochen: Die Dinosaurier wurden nicht durch einen Virus ausgerottet, sondern durch einen Meteoriten. Während einige Verschwörungsgläubige meinen, die Welt werde noch heute von Echsen regiert, wissen andere, wie es wirklich ist: Die Dinos sind noch unter uns – aber in künstlicher Form. Warum? Ganz einfach: Spielzeug-Dinos bestehen aus Kunststoff, dieser wiederum aus Erdöl und Erdöl wiederum aus Fossilien. Fossilien sind Überreste toter, echter Dinosaurier. Also werden künstliche Dinos aus echten Dinos hergestellt. Der Kreislauf verdeutlicht: Alles kommt wieder, auch Pandemien. Womöglich übernehmen Echsen wieder die Weltherrschaft, wenn der Mensch getilgt ist. Und dann spielen Dino-Kinder mit künstlich hergestellten Mini-Menschen, gewonnen aus Überresten echter Menschen.

Von Christian Kunze