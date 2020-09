Diskussion, Kunst und Workshops: Oschatz übt drei Tage lang Dialog zur Deutschen Einheit

Oschatz

„Kunst im Dialog“ im Freistaat Sachsen ist der Name einer Projektinitiative des Dresdener Vereins Kultur Aktiv und seit einigen Jahren etabliert. Im Jubiläumsjahr 30 Jahre Deutsche Einheit ist es gelungen, drei Veranstaltungen nach Oschatz zu holen. Kooperationspartner in der Döllnitzstadt ist das Soziokulturelle Zentrum E-Werk in der Lichtstraße.

Am 9., 10. und 11. Oktober sind jeweils Aktionen geplant – allesamt unter der großen Überschrift „Heimsuchungen“. Im Zentrum des Wochenendes steht die Frage, inwiefern die Entwicklungen in Oschatz, der ehemaligen DDR und der wiedervereinigten Bundespublik seit der friedlichen Revolution dazu beigetragen haben, dass Populismus und Ressentiments gegenüber Anderen einen Nährboden bekommen haben.

Dialog zu Einheit

Los geht es mit einer Neuauflage der bereits bekannten Reihe „Oschatzer Dialoge“. Das Format, in dem sich zwei oder mehrere Diskutanten mit unterschiedlichen Positionen gegenüber sitzen, wird einmal mehr moderiert von Ricardo Glaser. Auch dieses Mal haben die Zuhörer die Chance, in die Diskussion einzusteigen. Das Podium am 9. Oktober ab 18 Uhr in der Alten Schaltwarte des E-Werk besteht aus dem Oschatzer Bildhauer und Pfarrerssohn Joachim Zehme und dem Linken-Lokalpolitiker Michael Bagusat-Sehrt. Der Autor Robert Müller und der Journalist Jan Ludewig ergänzen die Runde, ebenso die Dresdner Künstlerin Bianca Seidel.

Persönliche Schicksale sollen dabei genau so beleuchtet werden wie allgemeine Prozesse und die Frage, welche Veränderungen, Verluste und Brüche in den vergangenen drei Jahrzehnten (oder gar noch weiter zurück reichend) zu Auseinandersetzungen, aber auch zu Versöhnung beitragen können.

Austausch für Interessierte

Am Sonnabend findet in der Zeit von 9.30 Uhr bis 17 Uhr ein Workshop für Interessierte im E-Werk statt. Lektüre und Austausch sollen mit dem Ziel getätigt werden, über die Themen Heimat und Fremde, Verlust von Heimat, und dem sich im eigenen Land fremd fühlen zu sprechen und daran anknüpfend Ursachen für stillen oder lauten Protest der Gegenwart gegen Fremde, Andersdenkende, Geflohene und andere Gruppen zu finden.

Die Möglichkeit, Perspektiven zu wechseln und darüber zu erkennen, welche Erfahrungen in der eigenen Biografie zu Populismus und Ressentiments führen, ist nur einer der Aufgaben an diesem Tag. Das Angebot richtet sich an Menschen, die in der politischen Bildung tätig sind, Journalisten, Bürger und anderweitig gesellschaftlich Engagierte.

Kunst im Stadtzentrum

Am dritten und letzten Tag steht die Kunst im Mittelpunkt. Die bereits erwähnte Künstlerin Bianca Seidel aus Käbschütztal hat eine Metallinstallation geschaffen, auf der die Umrisse Europas, Deutschlands und der Welt zu erkennen sind – mit Oschatz im Herzen Sachsens als Mittelpunkt. Von diesem Punkt aus sollen Fäden entlang der Platte zu anderen Punkten der Landkarte gezogen werden – idealerweise von Menschen, die damit auf ihre Herkunft und Biografie aufmerksam machen. Titel des Werkes ist „O(h) Schatz, wo kommst du her?“.

„Wachsen“ soll dieses Kunstwerk während einer Wanderung ab 13 Uhr durch das Oschatzer Stadtzentrum. An mehreren markanten Punkten wie dem Altmarktbrunnen, der Stadthalle und dem Neumarkt wird halt gemacht. Hier haben Menschen die Möglichkeit, „ihre“ Geschichten zum Thema zu erzählen – und einen Faden zu spinnen. Ziel der Dialogwanderung ist der O-Schatz-Park, wo das Kunstwerk verbleiben soll.

Anmeldung erforderlich

Weitere Informationen zum Wochenende im Internet unter www.kulturaktiv.org. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos, bedarf jedoch einer Anmeldung. Die Kapazitäten sind coronabedingt begrenzt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich spätestens bis zum 2. Oktober per Mail unter info@kulturaktiv.org oder telefonisch unter 0351 811 37 55 beim Verein an.

Von Christian Kunze