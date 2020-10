Döbelner Straße in Mügeln: Jetzt wird am anderen Ende gebaut

Mügeln

Ein Abschnitt ist wieder offen, nun wird am anderen Ende weiter gebaut. Mit der abschließenden Beschilderung nähere sich der grundhafte Ausbau der Döbelner Straße vom Ortsausgang im Süden bis zur Blumenstraße seinem Ende, erklärte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) in der letzten Stadtratssitzung. Damit sei auch wieder der Weg in die Rosa-Luxemburg-Straße frei.

„Im unteren Bereich hat die Firma Erdmann Bau mit dem Wasserleitungsbau begonnen“, beschrieb er, wie es nun im nächsten Bauabschnitt weiter geht. Der Abriss des angrenzenden alten Varia-Fabrikgebäudes hingegen sei fast abgeschlossen. Aus dem Abbruchmaterial werde lediglich noch Holz und andere Fremdstoffe herausgesiebt. Was mit dem zurückbleibenden Steinschutthaufen passieren soll, werde dann ein Thema in einer der kommenden Ratssitzungen sein.

Anzeige

Bäume konnten nicht gepflanzt werden

Bereits im Hauptausschuss Anfang des Monats wunderte sich Ralph Naumann ( CDU) über die „gigantischen Fußwege“, welche die zu diesem Zeitpunkt noch nicht asphaltierte Döbelner Straße nun säumten. „Ist das so Vorschrift? Die Straße ist so zusammengeschrumpelt.“ Die vorgegebene Breite sei eingehalten worden, antwortete Bauamtsleiterin Anke Groß, und gab zu, dass die Fußwege jetzt doch sehr breit geworden seien.

Das liege allerdings daran, dass nicht wie geplant Bäume angepflanzt werden konnten. Bäume statt Blühstreifen waren damals aufgrund des geringeren Pflegeaufwands favorisiert worden. Die Kabellage sei anders gewesen, als es bei den Planungen vorher zu sehen war. „Deshalb mussten wir uns jetzt leider gegen die Bäume entscheiden“, sagte sie.

Von Manuel Niemann